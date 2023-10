Zusammenprall in der Wilhelmstraße

Rund 8000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntag um 16 Uhr in Tuttlingen passiert ist. Eine 35-Jährige fuhr mit einem Skoda Citigo von der Zeughausstraße in den Kreuzungsbereich der Wilhelmstraße. Dort prallte ihr Auto in den KIA einer ebenfalls 35-Jährigen, die auf der Wilhelmstraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Bei der Unfallaufnahme machten beide Fahrerinnen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich unter Telefon 07461/941‐0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.