Zukunftsdialog und Frauenwirtschaftstag in Tuttlingen

In der Stadthalle Tuttlingen findet am Mittwoch, 11. Oktober, der Zukunftsdialog der Tuttlinger Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem diesjährigen Frauenwirtschaftstag statt. Die Veranstaltungen richten sich sowohl an Unternehmerinnen und Unternehmer als auch an interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Im Mittelpunkt werden Vorträge und Workshops zu Themen wie die Nutzung von Abwärme, alternative Energiegewinnung und neue Wärmenetze stehen. So wird zum Beispiel die Energieagentur über regenerative Energien für Unternehmen informieren und Baudezernent Florian Steinbrenner stellt die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Tuttlingen vor.

Mit Impulsen, nicht nur für Frauen, schließt der Frauenwirtschaftstag an den Zukunftsdialog an. Die Veranstaltung gehört zur Reihe der Frauenwirtschaftstage, die das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württembergs jedes Jahr organisiert, um die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen in der Wirtschaft zu unterstützen.

Der Zukunftsdialog beginnt um 13.30 Uhr mit einer Begrüßung durch den Wirtschaftsförderer der Stadt Tuttlingen Martin Wycisk. Nach den inhaltlichen Beiträgen lädt die Stadt Tuttlingen zum Abschluss zu einem „Get Together“. Für den Frauenwirtschaftstag können sich Interessierte bis Freitag, 6. Oktober, per Mail an [email protected] anmelden. Das vollständige Programm steht unter www.tuttlingen.de im Bereich Wirtschaft.