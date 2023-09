Der Verkauf von zwei großen Baufeldern im Neubaugebiet Thiergarten West war eigentlich bereits für Juli geplant. Doch erst am Montag ist es im Gemeinderat nun soweit. Unter anderem gab es offenbar hinter den Kulissen Differenzen, wie viel sozialer Wohnungsbau für Thiergarten gut ist. Abgesehen davon präsentiert die Stadt einen neuen Vorschlag.

Seit dem Jahr 2020 lautet die Vorschrift für Tuttlinger Neubauprojekte, dass 30 Prozent der Wohnungen sozial gefördert sein müssen. Das bedeutet: Wer dort einzieht, bekommt eine günstigere Miete als anderswo. In Tuttlingen liegt diese etwa ein Drittel unter dem Mietspiegel, wie Horst Riess, Chef der Tuttlinger Wohnbau sagt.

Wohnungsgrößen sind vorgegeben

Einziehen dürfen Personen, die einen Wohnberechtigungsschein besitzen. Diesen wiederum erhält man, wenn das Bruttoeinkommen unter einer bestimmten Grenze liegt. Für Alleinstehende und Paare liegt sie bei einem Brutto-Jahreseinkommen von 55.200 Euro, für eine vierköpfige Familie bei 73.250 Euro. Eine Einschränkung gibt es allerdings bei der Wohnungsgröße, die vom Gesetzgeber vorgegeben ist. Eine Person darf auf 45 Quadratmetern wohnen, für jede weitere Person sind 15 zusätzliche Quadratmeter vorgesehen.

In Tuttlingen ist die Nachfrage nach dieser Art von Wohnungen bislang groß. Rund 350 derartige Wohneinheiten vermietet die Tuttlinger Wohnbau ‐ allesamt seien sie belegt, sagt Riess. Zuletzt baute die Wohnbau an der Bodenseestraße zwei große Häuser mit insgesamt 100 Wohnungen, von denen eines ausschließlich Mietern mit einem Wohnberechtigungsschein vorbehalten ist.

Sauberkeit, Ordnung, Hygiene

Doch aus dieser Richtung kommt nun auch Kritik. Mit einem Schreiben wandte sich der Wohnbau-Chef vor der Sommerpause an die Stadt. Dabei stellte er die Frage, wie viel sozialer Wohnungsbau verträglich für das Neubaugebiet Thiergarten sei.

Seine Befürchtung: Gäbe es zu viel geförderten Wohnraum auf einem Fleck, entstehe eine Gesamtbewohnerschaft, durch die Probleme entstehen könnten. „Das fängt bereits bei unterschiedlichen Auffassungen in Sachen Sauberkeit, Ordnung und Hygiene an“, spricht Riess Fälle an, die er von seinen Wohnbau-Mietobjekten kenne unter anderem auch im Neubau an der Bodenseestraße. „Es muss klar sein: Dort, wo sozialer Wohnungsbau angeboten wird, muss man als Vermieter und Verwalter viel genauer hinschauen“, betont er.

Selbiges befürchtet Riess nun auch für Thiergarten. Im Bereich der Mehrfamilienhäuser sollen dort nämlich mehr geförderte Wohnungen entstehen als die vorgeschriebenen 30 Prozent. Neben den 25 Plätzen für Einfamilienhäuser, für die die Vorschrift nicht gilt, gibt es acht große Baufelder für Mehrfamilienhäuser. Für sechs von ihnen gilt die 30 Prozent-Regelung: Zwei davon sind bereits im Besitz der Wohnbau, die das Areal direkt neben dem Torhaus entwickelt. Vier weitere sollen demnächst ausgeschrieben werden, interessierte Bauträger können sich dann bewerben.

Reduzierter Kaufpreis

Für die zwei verbleibenden Baufelder ist die Vorgabe jedoch höher: 70 Prozent der dortigen Wohnungen müssen Inhabern von Wohnungsberechtigungsschein vorbehalten sein. Dafür gewährt die Stadt einen reduzierten Kaufpreis von 300 statt 340 Euro pro Quadratmeter. Den ausgelobten Wettbewerb gewann die Institutional Investment-Partners GmbH aus Frankfurt. Bauen und betreiben wird die Häuser unter der Federführung der Frankfurter Firma jedoch die Hoffnungsträger Projektentwickler GmbH aus Leonberg.

Die Stadt wehrt sich entschieden gegen Horst Riess’ Einwände. Der Wohnbauchef stelle die Situation so dar, als würden in Thiergarten bald überwiegend problematische Mieter wohnen, so Stadt-Pressesprecher Arno Specht. Was Horst Riess jedoch verkenne: „Dadurch, dass die Einkommensgrenzen für den Wohnberechtigungsschein angehoben wurden, sind es inzwischen ganz normale Familien, die berechtigt sind“, sagt Specht. Allein unter den Mitarbeitern der Stadtverwaltung hätte rund die Hälfte Anspruch auf den Wohnberechtigungsschein. „Oft reicht es schon, wenn in einer vier- oder fünfköpfigen Familie nur ein Elternteil voll arbeitet“, so der Pressesprecher.

Anträge für Wohnberechtigungsscheine steigen

Specht verweist auf die steigenden Zahlen an Antragstellern: Stellte die Stadt im Jahr 2016 insgesamt 81 Wohnberechtigungsscheine (für 148 Haushaltsmitglieder) aus, waren es im Jahr 2021 insgesamt 97 (für 267 Haushaltsmitglieder) und im vergangenen Jahr 154 (für 358 Personen). Von Januar bis September diesen Jahres kamen bereits 119 Haushalte mit insgesamt 293 Haushaltsmitgliedern zum Zug.