Das sind die Kritikpunkte an der EU-MDR

Die Auswirkungen der EU-MDR sind sicht- und teilweise spürbar. Unternehmen müssen schließen oder werden verkauft, Produkte werden eingestellt. Vor allem der Landkreis Tuttlingen mit seinen zahlreichen Medizintechnik-Unternehmen ist betroffen. Im Interview erklärt Julia Steckeler, Geschäftsführerin von Interessenverband Medical Mountains, warum sie weiter für Verbesserungen an der Verordnung kämpft, wie andere europäische Staaten auf die deutschen Forderungen reagieren und was man in Zukunft besser machen sollte.

Können Sie den Begriff EU-MDR eigentlich noch hören?

Die EU-MDR gibt es jetzt bald sieben Jahre. Wir beschäftigen uns schon seit 2012 damit. Ich kann den Begriff aber tatsächlich noch hören, weil ich glaube, dass wir noch etwas bewirken können. Die Gedanken an die EU-MDR sind nicht: Ich will nicht mehr. Es ist mehr ein: Es ist krass, dass wir uns damit noch beschäftigen müssen.

Auf einer Skala von eins bis zehn, wie positiv sind Sie, dass aus dem Gesetz noch etwas Brauchbares wird?

Wenn Sie mich nur fragen, ob sich etwas ändern wird, dann eine acht. Ob das ausreicht, weiß ich aber nicht.

Warum?

Unsere Änderungswünsche sind schon sehr umfassend. Mittlerweile ist aber auch der EU-Kommission bewusst, dass die EU-MDR so nicht funktioniert. Es läuft viel in der Kommunikation, was nicht richtig läuft, es werden Studien beauftragt. Aber es passiert nicht in dem Tempo, das wir uns vorstellen. Und das nötig wäre, denn die Auswirkungen der EU-MDR warten nicht. Wir konzentrieren uns im Gespräch mit den Beteiligten auf pragmatische Lösungen, was man kurz und mittelfristig lösen kann.

Was für Änderungswünsche haben Sie denn?

Die sind vor allem inhaltlicher Natur. Es geht nicht um weitere Übergangsfristen. Das ist alles keine Lösung, sondern nur ein Verschieben der Probleme. Die Ziele der EU-MDR sind gut und richtig. Es gibt aber so viele Anforderungen, die gar nicht zu den Zielen wie beispielsweise mehr Patientensicherheit führen, sondern nur Ballast sind. Da müssen wir die Verordnung entschlacken. Ich gebe Ihnen Beispiele.

Laufzeit der Zertifikate Die Zertifizierungsbescheinigungen nach EU-MDR gelten nur fünf Jahre, dann müssen sie wieder erneuert werden. Das ist aber nicht nötig. Eine Überwachung der Qualitätsmanagement-Systeme findet fortlaufend durch die Benannten Stellen statt. Die Unternehmen erstellen und aktualisieren zudem regelmäßig Berichte im Rahmen ihrer Nachmarktbeobachtung, die wiederum von den Benannten Stellen geprüft werden. Die Gültigkeit der Zertifikate kann unbefristet sein.

Klinische Studien Außerdem darf es nicht zu klinischen Studien für Bestandsprodukte kommen, die wie seit vielen Jahren erfolgreich im Markt sind. Klinische Studien sind enorm teuer und es findet sich kein Arzt, der eine klinische Studie für Bestandsprodukte macht. Die Daten zu bekommen, ist enorm schwierig. Das kann man weglassen, das erzeugt nur unnötigen Aufwand.

Kosten der Zertifizierung Es braucht aber eine Planbarkeit im Zertifizierungsprozess, gerade was die Vorhersehbarkeit der Kosten anbelangt. Benannte Stellen sollten dazu verpflichtet werden, in ihrem Angebot verbindlich aufzuschreiben, was die Zertifizierung kostet. Mit einer vollständigen Auflistung des Leistungsumfangs, damit man auch mal vergleichen kann. Auch eine transparente Gebührenordnung wäre denkbar. Aber es kann aus Unternehmenssicht nicht sein, dass Angebot und Rechnung stark voneinander abweichen.

Über Änderungen bei der EU-MDR gibt es geteilte Meinungen. Manche sagen, Deutschland könne nicht auf große Unterstützung anderer Staaten hoffen, weil die Medizintechnik hierzulande stärker als in anderen Staaten ist. Wie sehen Sie das?

Ich denke, es gibt seit zwei Jahren ein Umdenken. Wenn wir vorher in Brüssel vorgesprochen haben, hieß es, das ist ein Baden-Württemberg-Problem. Jetzt werden die Auswirkungen spürbar, weil unfassbar viele Produkte eingestellt werden.

Ärzte sagen, mir fehlt dies und das. Mittlerweile sprechen auch andere Länder ohne Medizintechnikfirmen anders. Das ist gut. Es ärgert mich aber auch, warum erst jetzt. Wir haben es doch immer vorhergesagt.

Wie schwer ist es eigentlich, für Unternehmen aus den USA und China auf den europäischen Markt zu kommen?

Die Firmen müssen die Zertifizierung zur EU-MDR auch durchlaufen. Gleich wie unsere Hersteller ziehen auch sie Produkte vom EU-Markt zurück. Aber gerade China beispielsweise überholt uns in einem rasanten Tempo, was die Erstellung der Technischen Dokumentationen anbelangt. Sie können da kostengünstiger auf viel mehr Manpower zurückgreifen und bekommen die Dokumente oft schneller erstellt

Glauben Sie, dass man die EU-MDR auch noch zurückdrehen kann?

Nein, dafür ist es zu spät. Am Anfang wäre das möglich gewesen. Jetzt wäre das eine grausame Entscheidung. Es gibt Unternehmen, die früh mit der Zertifizierung begonnen haben und viel Kraft investiert haben. Manche haben ihre Rolle deshalb gewechselt, sind vom Hersteller zum Lieferanten geworden.

Das Tuttlinger Unternehmen Diener wurde von einem Investor übernommen. (Foto: Foto: Dorothea Hecht )

Die Regulierung ist im Grunde nicht schlecht, sie muss nur umsetzbar gemacht werden, besonders auch für kleinere Unternehmen. Alles, was an Produkten eingestellt worden ist, kommt nicht mehr wieder. Es gibt vieles, worüber in den Firmen noch nicht entschieden ist, das könnte man noch retten.

Was ist in dem Prozess eigentlich verkehrt gelaufen?

Eigentlich müssten die Beteiligten vorab von der EU informiert werden, dass eine neue Regulatorik geplant ist. Dann müssten alle daran mitarbeiten können. Wir müssen vorher aktiv werden, im Entstehungsprozess einer Regulierung, damit wir nicht danach alles mit langem Atem durchkämpfen müssen.

Und eine Regulierung muss risikobasiert bleiben. Die MDR war gut gemeint, handwerklich aber schlecht gemacht. Die beabsichtigten Ziele der Politik sind nicht erreicht worden - im Gegenteil. Die Verordnung erweist sich als Nachteil für uns alle - die Patienten. Wir sind intensiv in Gesprächen, von unserer Seite immer lösungsorientiert, um das mit allen Beteiligten zu ändern.

Ist es eigentlich positiv, dass die EU-MDR nun evaluiert werden soll?

Unbedingt! Eigentlich wäre die Evaluierung erst für 2027 vorgesehen. Das Umdenken hat nun dazu geführt, es vorzuziehen. Allerdings wird jetzt erst einmal mit den vorbereitenden Arbeiten der Evaluation begonnen. Es werden viele Studien und Umfragen gestartet. Dabei haben wir doch genug Daten und Fakten. Ich befürchte, dass man sich zuviel Zeit lässt. Dieses Abwarten bringt mich zur Verzweiflung.

Wieso?

Weil die EU-MDR wie ein Schneeball ist, der am Gipfel losgetreten geworden ist und dann als Lawine im Tal ankommt. Wir haben es heute mit zahlreichen Produktstopps und negativen Auswirkungen auf das Innovationsgeschehen der Branche zu tun. Die Unternehmenslandschaft verändert sich. Kleine können den Aufwand kaum noch leisten. Die Vielfalt an Produkten für uns Patienten verkleinert sich immer mehr.

Letzte europäische Hersteller von einigen Produkten stellen diese ein. Innovative Produkte werden bevorzugt in den USA zugelassen, weil die Zulassung dort planbarer ist. Daraus kann folgen, dass auch die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen verlagert werden. Und das Innovationsgeschehen abwandert.

Wenn wir dagegen nichts machen, dann schwächen wir den kompletten Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland. Und das sind nur die Auswirkungen einer Verordnung! Weitere Verordnungen mit weiteren schweren Auswirkungen wie die PFAS-Beschränkung stehen vor der Tür. Das bereitet mir große Sorgen.

Und dann stehen noch die Europawahlen im Juni an.

Deshalb abzuwarten, akzeptiere ich nicht. Auch wenn eine Wahl ansteht, die Kommission neu zusammengestellt wird und ein Kommissar neu gefunden werden muss. Die Veränderung der EU-MDR kann nicht warten.