Zu laut, zu grell, zu stark. Hochsensible Menschen nehmen ihre Umwelt oft anders wahr. Auch der Tuttlinger Musiker Crischa Wagner ist davon betroffen - und hat die Gefühle nun in einem Song verarbeitet.

Umwelt durch den Verstärker

„Als Mann muss man gefühlt immer stark sein. Man steht da teilweise sehr unter Druck“, sagt Crischa Wagner. Er setzt sich schon länger mit dem Thema Hochsensibilität auseinander. Denn: Er ist selbst betroffen. „Ich hab gemerkt, dass ich anders fühle, habe oft eine Reizüberflutung. Es ist, als nehme ich meine Umwelt durch einen Verstärker wahr“, sagt er.

Wenn sich zwei streiten, bekomme ich das vorher schon mit - wie Spiderman. Crischa Wagner

In seinem neuen Song „Starke Männer“ verarbeitet er all diese Wahrnehmungen. „Der Song knüpft dort an, wo Herbert Grönemeyer 1984 mit dem Song ‚Männer‛ aufgehört hat“, sagt er.

In Kooperation aufgenommen und produziert

Aufgenommen wurde das Musikvideo im Take-Off Gewerbepark Neuhausen ob Eck. Und: Es ist das erste gemeinsame Werk aus der Kollaboration von Crischa Wagner und Michael „Micha“ Glönkler vom Rogg Mountain Studio in Markdorf am Bodensee.

Empathisch, detailorientiert und überstimuliert

Die Eindrücke aus dem Lied erlebt Wagner jeden Tag im Alltag. „Hochsensible Menschen erfahren alle Eindrücke tiefer. Betroffene haben eine feinere Wahrnehmung für Details und Nuancen aus der Umgebung. Sie sind häufig empathisch, detailorientiert - und schnell überstimuliert“, schreibt Psychologin Corina Greven von der Radboud Universität, die zu diesem noch jungen Forschungsfeld forscht.

Braucht mehr Rückzugsmöglichkeiten

Diese typischen Eigenschaften merkt auch Wagner: „Wenn sich zwei streiten, bekomme ich das vorher schon mit - wie Spiderman“, sagt der Tuttlinger und schmunzelt.

Tatsächlich seien laut Expertin hochsensible Menschen schneller reizüberflutet, gestresst, überstimuliert oder erschöpft von den Eindrücken und brauchen mehr Rückzugsmöglichkeiten.

Mehr Pausen im Alltag

Genau das hat der Musiker über die Jahre auch gemerkt: „Ich mache in meinem Alltag regelmäßig Pausen, versuche so gut es geht eine Struktur in meinen Tag zu bekommen und beschäftige mich viel mit dem Thema Achtsamkeit“, sagt er.

Wenig Forschung in dem Gebiet

Viel Forschung gibt es in diesem Gebiet allerdings noch nicht. Hochsensibilität wird wissenschaftlich weder als Krankheit noch als Störung definiert, sondern als eine Persönlichkeitseigenschaft. Heißt auch: Ob ein Mensch Hochsensibel ist oder nicht, wird mittels Fragebogen ermittelt.

Eine Studie dazu gab es im Jahr 2018. In dieser wurde mittels einer Skala die Sensibilität verschiedener Menschen getestet. Demnach sind im Schnitt etwa 30 Prozent niedrig sensibel, 40 Prozent mittelsensibel und etwa 30 Prozent hochsensibel.

Kinderbuch erscheint im kommenden Jahr

Crischa Wagner möchte sich mit dem Thema weiter befassen und hat dazu nun auch ein Kinderbuch geschrieben. „Es gibt einfach viel zu wenig Kinderliteratur in dem Bereich“, weiß er.

Erscheinen soll das Buch im kommenden Jahr. „Meine Musik ist vorrangig für Erwachsene und da ich früher auch im Kindergarten gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass es für viele Themen noch keine Plattform gibt“, sagt er.