Es geht um Fälle wie eine Blasenentzündung, die plötzlich am Wochenende auftritt. In der Regel hilft da nur Antibiotikum, und das wiederum bekommen Betroffene nur auf Rezept. Für solche Fälle gibt es Notfallpraxen, die am Wochenende in den Kliniken in Tuttlingen, Rottweil oder Villingen-Schwenningen Sprechzeiten anbieten. Doch seit dieser Woche sind deren Öffnungszeiten stark verkürzt. Was dahintersteckt.

Vorweg: Notfallpraxen sind keine Notaufnahmen. In der Notaufnahme kümmern sich Ärzte des Klinikums um Fälle wie schwere Verletzungen, Brüche oder Vergiftungen.

In der Notfallpraxis, organisiert von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), müssen niedergelassene Ärzte Dienst verrichten. Sie behandeln Patienten, die nicht warten können, bis ihr Hausarzt die Praxis wieder aufmacht. Beispiele: anhaltendes Fieber, Brechdurchfall, Hals- und Ohrenschmerzen oder eben jene Blasenentzündung.

Urteil sorgt für Aufruhr

Nun hat ein Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel für Aufruhr gesorgt. Es geht dabei um die sogenannten Poolärzte. Das sind Ärzte, die eigentlich keine Dienste in Notfallpraxen machen müssten, aber dennoch welche übernehmen, zum Beispiel angestellte Ärzte oder Rentner. Im Schnitt decken sie zirka 40 Prozent dieser Dienste ab.

Bisher waren die Poolärzte selbstständig tätig ‐ das sei so aber nicht haltbar, sagt das Gericht. Die Poolärzte müssten wie Angestellte behandelt werden, inklusive Sozialversicherung, Urlaubs- und Krankenansprüche.

KV hat nicht damit gerechnet

Ein Schlag für die Kassenärztliche Vereinigung (KV). „Wir haben uns bei der Einführung der Notfallpraxen von der Rentenversicherung bestätigen lassen, dass wir so arbeiten können“, sagt Kai Sonntag, Presssesprecher der KV.

Von heute auf morgen ließe sich das System nicht ändern. Deshalb gelte für mindestens drei Monate eine Notbremse. Heißt: Keine Poolärzte mehr in Notfallpraxen. Heißt auch: Die Notfallpraxen fahren ihre Öffnungszeiten zum Teil drastisch zurück.

Änderungen im Überblick

Für die Notfallpraxen in der Region bedeutet das Folgendes:

Tuttlingen: Geöffnet ist Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag von 18 bis 21 Uhr (bisher an allen fünf Tagen 18 bis 22 Uhr). Am Wochenende und an Feiertagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet (bisher 8 bis 22 Uhr).

Villingen-Schwenningen: Die Allgemeine Notfallpraxis öffnet nur noch mittwochs von 18 bis 20 Uhr und freitags von 16 bis 20 Uhr (bisher Montag bis Donnerstag, 18 bis 22 Uhr, Freitag 16 bis 22 Uhr), am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr (bisher 8 bis 22 Uhr). Die Öffnungszeiten der Kinder-Notfallpraxis bleiben unverändert: Montag bis Donnerstag 19 bis 21 Uhr, Freitag 18 bis 21 Uhr, Wochenende und Feiertage 9 bis 21 Uhr. Ebenso die Zeiten der HNO-Notfallpraxis: Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Rottweil: Die Notfallpraxis der Helios-Klinik war bisher nur am Wochenende und an Feiertagen geöffnet. Das bleibt auch so, allerdings mit verkürzten Zeiten von 10 bis 16 Uhr (bisher 9 bis 19 Uhr).

Singen: Die Öffnungszeiten wurden reduziert. Geöffnet ist Mittwoch und Freitag, 17 bis 20 Uhr, sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

Neue Regelung in Arbeit

Die KV arbeitet nun an einer neuen Regelung für die Notfallpraxen. Dazu benötige sie aber auch das schriftliche Urteil des Bundessozialgerichts mit Begründung und das werde etwa drei Monate dauern, so Sprecher Sonntag. „Was nicht heißt, dass wir bis dahin untätig sind.“

Die KV verweist Patientinnen und Patienten bei akuten Beschwerden zudem auf den telefonischen Patientenservice 116117 und die Online-Sprechstunde Docdirekt, die werktags von 9 bis 19 Uhr genutzt werden kann.

Wie es vor Ort weitergehen soll, will die Kreisärzteschaft am Freitagabend besprechen, sagte Kreisärztesprecher Matthias Szabo.