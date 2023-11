Er ist ein Auslaufmodell: Der Papier-Gutschein vom Gewerbe ‐ und Handelsverein ProTUT. Spätestens seit der Umstellung auf die TUT-Card, eine wieder mit Geld aufladbare Plastikkarte, im November 2022 ist klar: Die monetären Werte der gedruckten Variante müssen zurück in den Handel, um nicht zu verfallen. Die Frage, wie lange die Gutscheine gelten, wird in den Geschäften unterschiedlich beantwortet.

Mit Römer Spitzentee, der Ticketbox und der eigenen Geschäftsstelle hat ProTUT drei Verkaufsstellen für den Gutschein eingerichtet. Insgesamt 66 Geschäfte nehmen die Wertschriften an: Vom Autohaus über die Metzgerei bis zum Zweiradladen. Bei dem neuen Gutschein in Geldkartenformat ist dies sicherlich unproblematisch. Bei der Papierversion nicht immer ‐ wie die eigene Erfahrung zeigt.

Manche Händler nehmen Gutscheine sogar nach Verjährungsfrist an

In den ersten zwei Geschäften des Samstags-Stadtbummel wird der Papierstreifen als Zahlungsmittel anerkannt. „Wir nehmen sogar noch Gutscheine aus 2019 an“, heißt es dort im Gespräch. Eine kulante Haltung, schließlich haben Gutscheine eigentliche eine Verjährungsfrist von drei Jahren. „ProTUT löst aktuell auch Gutscheine ein, die älter sind“, bestätigt Holger Huber, Ressortleiter Network bei ProTUT. Das liege auch daran, weil „die Corona-Zeit dazwischen war. Die inhabergeführten ProTUT-Geschäfte wissen das und fragen im Zweifel nach“, erklärt er.

Modepark Röther: Erst nein, dann doch

Anders ist der Informationsstand wohl bei Ketten wie dem Modepark Röther. Dort verweigern die Mitarbeiterinnen an der Kasse die Annahme, verweisen darauf, dass der Gutschein binnen drei Jahren eingelöst werden muss. „Das entscheidet jeder Händler im Zweifel eigenständig“, sagt Huber. Darauf habe ProTUT keinen Einfluss. Auf Nachfrage erklärt der Modepark Röther, dass die im Jahr 2020 ausgestellten ProTUT-Gutscheine noch bis Jahresende eingelöst werden.

Wert der Gutscheine ging in die Hunderttausende

Schließlich sind bei den Papiergutscheinen wahrscheinlich einige Euros noch nicht eingelöst worden. ProTUT will Guthabenstände und Gutscheinumsätze aktuell nicht publizieren. Von 2020 bis Mitte 2022 waren für fast 400.000 Euro Gutscheine gekauft worden. Zwar hatte das Einlösen der Werte in den vergangenen Jahren zugenommen. Für manch einen Gutscheinbesitzer macht es sicherlich Sinn, demnächst noch einmal in Tuttlingen shoppen zu gehen.