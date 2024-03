Wie schwingt man sich möglichst elegant aufs Trapez, wie lässt man einen Hula-Hoop kunstvoll um den Körper kreisen und wie hält man eigentlich drei, vier oder fünf Jonglierbälle in der Luft? Diese und andere Kunststücke lernen diese Woche Schülerinnen und Schüler an der Albert-Schweitzer-Schule in Tuttlingen.

Am Freitag, 22. März, zeigen sie ihre Fertigkeiten bei zwei öffentlichen Aufführungen. Jeweils um 14 und um 16 Uhr sind sie in der Turnhalle der Schule an der Gießstraße zu sehen, der Eintritt kostet 2,50 Euro.

Zirkuspädagogen haben den Hut vorbei

Die Schüler und Lehrer werden von Zirkuspädagogen vom Zirkus Abeba unterstützt. Die ganze Woche sind sie an der Schule zu Gast und arbeiten in verschiedenen Gruppen an den Darbietungen - der Unterricht fällt dafür aus. Schon 2018 gab es so ein Projekt, erzählt Rektor Georg Unland. Die Erfahrung war damals so gut, dass die Schule es nach der Coronapandemie wieder angestoßen hat. Weil der Zirkus gefragt ist, musste sie allerdings ein Jahr warten.

Das Projekt soll die Identifikation mit der Schule und den Zusammenhalt stärken, erklärt Unland, zum Beispiel bei einer Menschenpyramide: „Unten sind die größeren Schüler, die die kleineren oben halten müssen.“ Einige Schüler seien schon „total dabei“, meint er, andere hätten noch „null Bock“. Das dürfte sich schnell ändern: Am Freitag werden alle 93 Schüler auf der Bühne zu sehen sein.