Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Gleich in Fällen Fällen von Unfallflucht, zu denen am Donnerstag in Tuttlingen gekommen ist, ermittelt die Polizei. In beiden Fällen hoffen die Beamten auf Zeugen. In der Zeit von 15.30 bis 16.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen Toyota Verso, der auf dem Parkplatz Donauspitz/Stuttgarter Straße abgestellt war. Zwischen 19 und 19.50 Uhr beschädigte jemand mit seinem Auto einen Skoda Octavia, der auf Höhe Stockacher Straße 8 geparkt war. Den schaden schätzt die Polizei in beiden Fällen auf 2000 Euro. Die Täter entfernten sich jeweils von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Tuttlinger Polizei sucht deshalb Zeugen und nimmt Hinweise unter 07461/9410 entgegen.