Gestern Abend bin ich um 21.30 Uhr vor dem Fernseher eingeschlafen. Eine Stunde vor meiner üblichen Zeit. Klar: die Zeitumstellung. Wobei ich wirklich nicht motzen will, denn ich bin ein großer Fan davon, wenn einem eine ganze Stunde geschenkt wird. Doof nur, wenn die Ende März dann wieder abgezwickt wird.

Einmal Crossover, bitte

Deshalb plädiere ich für eine Zwitterlösung, ein Crossover zwischen Sommer- und Winterzeit. Gerne auch individuell anwendbar. Grundsätzlich bietet es sich aus meiner Sicht an, jede Samstagnacht eine Stunde mehr zu haben. Die kann man am Montag wieder abziehen: Flugs ist es 19 statt 18 Uhr. Geht prima auf, zumal der Arbeitstag dann nicht so lang ist.

Mehr Zeit im Sommer

Den grauen November verkürzen wir insgesamt um 30 Stunden, die im Juni dann wieder angehängt werden, um die herrlichen Sommerabende besser genießen zu können.

Ich bin dann mal weg

Im Mai bräuchte ich bitte mal ein paar Stunden extra (Geburtstag), die ich auch gar nicht unbedingt ausgleichen muss. Von mir aus können wir die auch irgendwie verrechnen. Jetzt gleich vielleicht? Ich hab das mal durchgecheckt und verabschiede mich deshalb schon jetzt in das Wochenende. Seien Sie doch bitte so nett und schreiben sich die Pointe selbst! (iw)