Der Tuttlinger Kreistag hat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause noch einige Beschlüsse gefasst.

Neuer Unimog für Straßenmeisterei

Für fast 470.000 Euro will der Landkreis einen neuen Unimog samt Mähgeräten für die Straßenmeisterei in Spaichingen anschaffen. Das alte Fahrzeug, das auch die Arbeiten am Stützpunkt Harras abdeckt, hat seine wirtschaftliche Nutzungsdauer von zehn Jahren schon überschritten. Bis zur Auslieferung des Ersatzfahrzeuges wird der Unimog in Spaichingen mehr als 17.000 Betriebsstunden im Einsatz gewesen sein. Ab rund 15.000 Stunden nimmt die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs ab, teilt der Vertriebspartner des Fahrzeugherstellers, die Firma Knobloch aus Immendingen, mit. Die zuletzt notwendigen Reparaturen von mehr als 45.000 Euro für Fahrzeug und Mähgerät zeigen laut Kreisverwaltung, dass die „Geräte ausrangiert“ werden müssen. Einstimmig hat der Kreistag beschlossen, den Sperrvermerk über die Investitionssumme aufzuheben und dem Kauf zuzustimmen. Vom Bund und Land gibt es Zuschüsse. Bei einer Bestellung bis Mitte August soll der Unimog rechtzeitig zum Winter in Dienst gestellt worden sein. Albin Ragg (CDU) meinte, der Kreis solle doch noch einmal auf die Firma Knobloch zugehen und nach einem Rabatt fragen: „467.000 Euro sind für einen Unimog schon viel.“

Kreis sucht Koordinator für Mobilität und Klimaschutz

Beim Klimaschutz und in Sachen nachhaltiger Mobilität sieht sich der Landkreis Tuttlingen eigentlich schon gut aufgestellt. Das Land möchte dennoch, dass noch mehr gemacht wird und sieht nun vor, dass ein Koordinator für Mobilität und Klimaschutz eingestellt wird. Der Kreistag hat dies nun bei zehn Gegenstimmen beschlossen. Allerdings wohl auch nur, weil die Stelle „dauerhaft vollfinanziert“ vom Land übernommen wird. Die Person soll in der Stabsstelle Energie und Klimaschutz im Dezernat für Wirtschaft, Kreisentwicklung und Kultur angesiedelt sein. Daraus erhofft man sich auch Synergieeffekte mit der Klimaschutzmanagerin Selina Glückler geben. Auch die Zusammenarbeit im Mobilitätsektor sei in dem Dezernat vereinfacht, weil dort auch das Nahverkehrsamt und der Straßenbau angesiedelt sind. Der Kreis erhofft sich durch die Stelle, dass die Kommunen Impulse bekommen und bei der Beantragung von Fördergeldern bekommt. Klaus Schellenberg (CDU) sparte dennoch nicht an Kritik für das Land: „Wir haben ständig Stellen– und Aufgabenzuwächse. Dabei dürfen wir unsere Kernaufgaben nicht vergessen. Das Land meint weiterhin, sie machen Gesetze und wir setzen sie um. Da kommen wir aber an Grenzen. Das wird nicht immer so weitergehen. Wie stehen erst am Anfang eines Fachkräftemangels.“

Umbesetzungen im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend

Einstimmig hat der Kreistag zugestimmt, dass drei personelle Änderungen im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend umgesetzt werden. Anstelle des früheren Tuttlinger Lebenshilfe–Geschäftsführers Martin ten Bosch, der nun in Villingen–Schwenningen arbeitet, wird dessen Nachfolger Frank–Karsten Willer in den Ausschuss aufrücken. Der Wechsel bei der Regionalleitung der Caritas hat zur Folge, dass anstelle von Manuela Mayer nun Nadja Lück als Regionalleiterin der Caritas Schwarzwald–Alb–Rottweil den Ausschusssitzungen beiwohnt. Als stellvertretendes beratendes Mitglied der Psychologischen Beratungsstelle war Barbara Dominick bis zu ihrem Ruhestand im Ausschuss aktiv. Ihren Platz nimmt künftig Jule Kölschbach ein.

Erweiterung des Landratsamts kostet fast zehn Prozent mehr

Vor fast zwei Jahren ist der Erweiterungsbau des Landratsamts offiziell eingeweiht worden. Nun, da die letzten Mängel am Gebäude beseitigt werden, hat die Verwaltung die Schlussrechnung des Baus vorgelegt. Die reinen Baukosten belaufen sich auf 36,7 Millionen Euro. Die ursprüngliche Kostenberechnung war aber um 9,8 Prozent geringer angesetzt. Allerdings, das betont die Kreisverwaltung, sei der Baukostenindex im selben Zeitraum um 14,6 Prozent angestiegen. Der Schlussrechnung wurde vom Kreistag einstimmig zugestimmt.

Aldingen gehört nun zum Wahlkreis Trossingen

„Ich finde es schön, dass wir uns einstimmig einigen können“, meinte Landrat Stefan Bär, nachdem der Kreistag der Neueinteilung der Wahlkreise für die Europa– und Kommunalwahl im Mai 2024 zugestimmt hatte. Dies war nötig geworden, weil die Einwohnerzahl im Kreis gestiegen war und demnach auch mehr Sitze im Kreisparlamenten zu vergeben waren. Für den Wahlkreis Tuttlingen, der nun elf statt zehn Sitze erhält, war die Neuregelung unproblematisch. Der Wahlkreis Spaichingen, der auch einen Sitz mehr auf dann neun bekommen sollte, ging das nicht. Die Grenze lag aufgrund der Größe von Spaichingen bei acht Sitzen. Deshalb musste aus dem Wahlkreis Spaichingen eine Gemeinde in einen anderen Wahlkreis transferiert werden. In dem Fall ist das Aldingen. Die Gemeinde gehörte aber zuvor schon bis 2004 und nun wieder dem Wahlkreis Trossingen an. Die Wahlkreis stellen sich nun so dar: Wahlkreis I Tuttlingen mit Tuttlingen; Wahlkreis II Mühlhheim mit Mühlheim, Fridingen, Bärenthal, Buchheim, Irndorf, Kolbingen, Neuhausen ob Eck und Renquishausen; Wahlkreis III Gosheim mit Gosheim, Böttingen, Bubsheim, Deilingen, Egesheim, Gosheim, Königsheim, Mahlstetten, Reichenbach und Wehingen; Wahlkreis IV Spaichingen mit Spaichingen, Balgheim, Denkingen, Dürbheim, Frittlingen und Hausen ob Verena; Wahlkreis V Trossingen mit Trossingen, Aldingen, Durchhausen, Gunningen und Talheim; Wahlkreis VI Wurmlingen mit Wurmlingen, Emmingen–Liptingen, Rietheim–Weilheim und Seitingen–Oberflacht; Wahlkreis VII Immendingen mit Immendingen und Geisingen.