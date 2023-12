Zauberbühne Rottweil mit „Mama Muh“ in der Stadtbibliothek

Das Kindertheater in der Stadtbibliothek präsentiert für Kinder ab drei Jahren am Mittwoch, 13. Dezember, ab 14.30 Uhr „Mama Muh“ von der Zauberbühne aus Rottweil. Und darum geht’s laut Ankündigung in dem Stück: Bald ist Weihnachten. Papa Christoph sucht nur noch eine Kiste, um darin die Geschenke für seine Tochter Lina einzupacken: Mama Muh und die Krähe. Eingepackt, fertig. Nun kann Weihnachten kommen! Doch dann hat Christoph eine tolle Idee. Mama Muh und die Krähe werden wieder ausgepackt ...

Beginn der Vorstellung ist um 14.30 Uhr, Einlass ab 14.15 Uhr. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren und dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt kostet vier Euro. Eintrittskarten sind in der Stadtbibliothek Tuttlingen erhältlich. Reservierungen sind unter Telefon 07461/161246 möglich.