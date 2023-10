Wurmlingen/Tuttlingen bläst Obereisesheim von der Matte

In der Ringer-Verbandsliga hat die KG Wurmlingen/Tuttlingen ihren Heimkampf gegen den VfL Obereisesheim mit 22:13 gewonnen. In der Landesliga gelang dem ASV Nendingen ein 24:13 Auswärtscoup bei den Red Devils Heilbronn II.

Verbandsliga

KG Wurmlingen/Tuttlingen ‐ VfL Obereisesheim 22:13. Mund abwischen und weitermachen ‐ so die Vorgabe von Coach Marc Buschle nach der doch deutlichen Niederlage unter der Woche beim AV Sulgen. Seine Athleten ließen sich nicht bitten und setzten die Vorgabe am Kampftag in die Tat um und besiegten die bis dato in der Tabelle besser platzierten Gäste aus Obereisesheim mit 22:13. D er Jubel war grenzenlos, als Dominik Reichle mit einem unbändigen Kampfeswillen eine Technische Überlegenheit gegen den bärenstarken Roman Duscov verhinderte und somit seiner KG den Sieg sicherte.

Den Anfang machte Anton Klymentov, der auf Mirco Rodemich traf ‐ und dieser hatte nicht den Hauch einer Chance. Klymentov führte bereits mit 10:0, ehe der Gast verletzungsbedingt aufgeben musste. Dann ging Gentrit Mustafa auf die Matte, der sich heuer erneut in den Dienst der Mannschaft stellte und „Gewicht abkochte“, um das Limit bis 57 Kilogramm aufzubringen. Doch nicht nur den ersten Kampf des Gewichtsmachens gewann er, sondern auch seinen Kampf gegen Emre Sagir. Nach einem Beinangriff holte er sich souverän eine Viererwertung, ehe er seinen verdutzten Gegner nach nicht ganz zwei Minuten schulterte. Dann war Coach Marc Buschle gegen Alan Shaipov dran. Die abwechslungsreiche Begegnung war allein schon das Eintrittsgeld wert. Die Führung wechselte immer hin und her, zur Pause stand es 2:2. Dann konnte der KG-Trainer mit seiner ganzen Routine diesen Kampf zu seinen Gunsten drehen,

Dann wuchs Shtegtar Vrajolli förmlich über sich hinaus gegen den sieggewohnten Kel Evgeni. Hier rechneten die Gäste mit einem deutlichen Sieg ihres Ringers, doch „Shtegu“ überließ seinem Kontrahenten nur einen Sieg, der den Gästen lediglich zwei Wertungspunkte einbrachte. Dominik Reichle hatte allerdings den übermächtigen Roman Duscov als Gegner vorgesetzt bekommen. Zur Pause lag er mit 2:8 im Hintertreffen. Lediglich ein Punkt fehlte Duscov ‐ und er hatte noch vierzig Sekunden Zeit. Mit letzten Kräften hielt Reichle dagegen und schaffte das fast Unmögliche, keinen Wertungspunkt mehr abzugeben. Der Sieg der KG war gesichert und seine Mannschaftskameraden stürmten auf die Matte, um „ihren“ Dominik zu feiern. Selten wird eine Niederlage so frenetisch gefeiert. Somit hatte Markus Möll im letzten und eigentlich nur noch formellen Kampf gegen Marcel Gabriel keinen Druck. Dennoch zeigte Möll, dass seine Formkurve deutlich nach oben zeigt.

Die Kämpfe (KG erstgenannt): 71G: Anton Klimentov ‐ Mirco Rodemich 4:0 AS (10:0); 57F: Gentrit Mustafa ‐ Emre Sagir 4:0 SS (6:0); 130G: Samuele Varicelli ‐ Markus Gückstock 4:0 SS (4:0); 61G: ‐ Eduard Steiger 0:4 KL (0:0); 98F: Marc Buschle ‐ Alan Shaipov 2:0 PS (8:5); 66F: Muhammed Yasin Kinik ‐ Octavian Erhan 0:4 TÜ (0:16); 86G: Faik Iseni ‐ 4:0 KL (0:0); 80F: Shtegtar Vrajolli ‐ Kel Evgeni 0:2 PS (4:7); 75F: Dominik Reichle ‐ Roman Duscov 0:3 PS (2:16); 75G: Markus Möll ‐ Marcel Gabriel 4:0 SS (2:4).

Landesliga

Red Devils Heilbronn II ‐ ASV Nendingen 13:24. Mit durchwachsenen Gefühlen war der ASV zur Bundesligareserve nach Heilbronn gefahren und gewann dort überraschend. Genauso wichtig wie der deutliche 24:13-Sieg war aber die geschlossene Mannschaftsleistung.

In der Gewichtsklasse bis 57 kg fand sich Nachwuchsringer Lucas Schaz auf den Schultern wieder. Die altbekannte Form zeigte Dennis Buschle wieder und konnte seinen Gegner nach einigen schönen Griffaktionen auf die Schultern legen. Jonathan Wernz hatte mit Stefan Kamockij einen abgeklärten Gegner, dessen Cleverness er Respekt zollen musste und den Kampf mit 10:4 verlor.

Siegringer Luis Ilijev hatte mit Damian Emin Macun einen unbequemen Gegner, dessen Ringstil ihm gar nicht lag. Er fand nicht richtig in den Kampf und musste sich am Ende mit 15:6 Punkten geschlagen geben. Zur Pause stand es 9:8 für Heilbronn und alles war noch offen.

In der zweiten Hälfte machten die Donauathleten den Sack dann aber zu. Den Anfang machte Filip Ilijev, der mit Denis Cerkes wenig Schwierigkeiten hatte und ihn beim Stand von 14:1 auf die Schultern legte. Lucas Braunbart ließ sich von Ruslan Huseinov überraschen und musste sich geschlagen geben. Tim Baur ließ sich von den bislang guten Ergebnissen seines Gegners Erik Obert nicht beeindrucken und sammelte konsequent Punkt um Punkt zum umjubelten Überlegenheitssieg.

In den letzten beiden Kämpfen zeigten die beiden Trainer noch ihre Klasse. Yan Ceaban konnte Lenny Schlepp bereits nach 40 Sekunden schultern, Stefan Rutschmann brauchte für seinen Überlegenheitssieg gegen Sarwar Emami nur knapp zwei Minuten.