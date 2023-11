Im Oktober schon Lebkuchen? Auf keinen Fall! Heizen? Nur, wenn unbedingt nötig. Im goldenen Herbstmonat schiebe ich den Gedanken an den Winter weit von mir und klammere mich an den Sommer.

Aber kaum ist November, ist alles anders. Da denke ich an Plätzchen backen und Punsch trinken und die Tatsache, dass ich für Weihnachten noch einen Haufen Geschenke brauche.

Je größer die Familie wird, umso mehr ist man in dieser Hinsicht gefordert. Am schlimmsten finde ich es, wenn man nicht weiß, was man schenken soll. Denn Belangloses soll nicht unter dem Baum liegen.

Dabei bin ich selbst diejenige, die auf Fragen nach Wünschen immer antwortet: „Puh, keine Ahnung.“ Weil, das, was ich mir wünsche, ist entweder viel zu teuer ‐ ein neues Auto, eine Birkin Bag, eine Weltreise ‐ oder mit einem Geschenk nicht zu erfüllen.

Wie sehr wünsche ich mir zum Beispiel nur noch einen heißen Sommernachmittag auf der Terrasse meiner Großeltern zu verbringen. Mein Opa, wie er nach der Gartenarbeit auf der Liege die Zeitung liest. Meine Oma, die Bohnen fürs Einmachen vorbereitet und fragt, was ich denn gern zum Abendessen hätte.

Damals hätte ich übrigens auch gewusst, was ich mir wünsche: CDs, Bücher, Klamotten und Schminke. Man war das einfach damals. (ajs)