Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es. Und ganz viele Feste fallen in den Juli. Kurz vor den Sommerferien geben die Vereine und Gemeinden Vollgas. Was dieses Wochenende geboten ist.

Partymusik beim Primtalsommer

Wann: Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli

Wo: Spaichingen, Stadtgarten

Eintritt: kostenlos

Beim Primtalsommer sind am Freitag ab 19 Uhr die Krawalla Guggis und die Gässle–Fetzer am Start und zeigen, was sie außerhalb der Fasnet so drauf haben. Ab 20.30 Uhr spielen Alban und die Heimleuchter. Am Samstag geht das Programm ab etwa 14 Uhr los, mit dabei ist der Westernclub und eine Modenschau. Am Sonntag wird es von 11 bis 17 Uhr musikalisch mit der Coverband Caro und der Tanzgruppe der Banater Schwaben.

Lauf und Fest in Renquishausen

Wann: Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juli

Wo: Renquishausen, Holzbackhaus

Eintritt: kostenlos

Vier Jahre ist es her, dass in Renquishausen gefeiert wurde. Jetzt kommen die Vereine wieder fürs Dorffest zusammen. Allerlei Unterhaltung und Kulinarisches rund um das Holzbackhaus wird geboten sein, heißt es in der Ankündigung — nicht zuletzt Backwaren aus dem gemeindeeigenen Backhaus.

Am Freitag ist vorab sportliche Betätigung beim Waldlauf (Hauptlauf 18 Uhr) angesagt, am Samstag gibt es ab 17 Uhr einen Nachtflohmarkt und am Sonntag einen Gottesdienst, Frühschoppen und eine Oldtimerausstellung.

Kunstkreis Tuttlingen mit Jubiläum

Wann: Samstag, 22. Juli, 16 bis 21 Uhr

Wo: in und rund um die Galerie der Stadt Tuttlingen

Eintritt: kostenlos

Der Kunstkreis Tuttlingen wird 50 Jahre alt — das muss gefeiert werden. 1973 wurde der Kunstkreis von engagierten Künstlern und Kunstinteressierten gegründet, um der zeitgenössischen Kunst auch in Tuttlingen eine Bühne zu bieten. Fürs Jubiläum hat der Verein nun von zirka 100 Künstlern, die in den letzten Jahrzehnten an Ausstellungen des Kunstkreises beteiligt waren, kleine Kunstwerke bekommen. Sie alle haben eine kreisrunde Scheibe gestaltet.

Die Ergebnisse ihrer Arbeiten sind in der Jubiläumsausstellung zu sehen. Ebenfalls zu sehen sen wird ein Installation von Barbara Engelhard, für das leibliche Wohl sorgen ein Getränkestand und ein Pizzawagen.

Filmmusik — live und in Farbe

Wann: Sonntag, 23. Juli, 19 Uhr

Wo: Stadthalle Tuttlingen

Eintritt: ab 22,50 Euro

Wenn einer gewaltige Musik schreiben kann, dann ist da John Williams, Komponist der Filmmusik von Star Wars, Harry Potter oder Indiana Jones. Und die sollte auch gewaltig aufgeführt werden, findet der Dirigent des Städtischen Blasorchesters Tuttlingen. Deshalb hat er die Musiker des Singener Blasorchesters dazugeholt.

Nach ihrem Auftritt auf dem Hohentwiel in Singen findet am Sonntag das zweite gemeinsame Konzert statt, diesmal in der Tuttlinger Stadthalle. Bereits um 18 Uhr bieten Dirigent und Orchestermusiker eine Einführung an. Es wird um die Besonderheiten der Musik von John Williams gehen, um die Filme und um den Hohentwiel — den Schicksalsberg von Tuttlingen und Singen.

Literatur im Garten

Wann: Sonntag, 23. Juli, 16 Uhr

Wo: Drei Gärten in Trossingen

Eintritt: kostenlos, Spenden erbeten

Drei Autoren präsentieren drei Geschichten in drei Trossinger Gärten — so die Idee, so die Umsetzung. Mit dabei sind Charlotte Dreßen mit „Tod im Konzerthaus“, Jürgen Vosseler mit „Eis am Stiel“ und Frank Golischewski mit „Der lackierte Keks, Teil 2“.

Die Lesungen beginnen jeweils um 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr, jede Lesung dauert 35 Minuten. Um atmosphärisch den „Literatur–Salon–Charakter“ zu erhalten ist jeder Garten begrenzt auf höchstens 25 Personen, eine Anmeldung unter [email protected] ist erforderlich. Erst dann bekommt man auch die Information, in welchem Garten man zugeteilt ist.