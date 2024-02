Ein T-Shirt für 2 Euro, eine Hose für 3 Euro, ein Buch für 2,50 Euro: Nirgends lässt es sich günstiger einkaufen wie bei einer Kinderartikelbörse. In vielen Gemeinden im Landkreis Tuttlingen gibt es diese stets im Frühjahr und im Herbst. Hier eine Übersicht über die kommenden Wochen:

Samstag, 24. Februar: Emmingen-Liptingen

In der Witthohhalle Emmingen kann von 13.30 bis 15 Uhr eingekauft werden, Schwangere (mit Nachweis) bereits ab 13 Uhr. Es gibt eine Bewirtung mit Getränken und Kuchen. Kontakt: www.foerderverein-el.de

Samstag, 24. Februar: Tuttlingen

Die erste der beiden Tuttlinger Kinderkleiderbörsen findet im katholischen Gemeindehaus Josefle statt. Der Verkauf ist von 9 bis 12 Uhr. Die Verkaufsnummern sind bereits alle vergeben.

Freitag, 1. März, und Samstag, 2. März: Talheim

An zwei Tagen geöffnet ist die Kinderkleiderbörse Talheim in der Festhalle der Gemeinde. Am Freitag beginnt der Verkauf um 18 Uhr (für Schwangere mit Mutterpass bereits ab 17 Uhr). Samstags ist von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Verkaufsnummern können über die Homepage www.boerse-talheim.de beantragt werden.

Samstag, 2. März: Neuhausen

Von 10 bis 12 Uhr findet in der Homburghalle eine Tischbörse statt. Schwangere mit Mutterpass dürfen bereits ab 9.30 Uhr zum Einkaufen kommen. Interessierte können sich ab sofort unter der Mailadresse [email protected] anmelden. Kosten: 8 Euro pro Tisch, 2 Euro Stellplatz pro mitgebrachten Ständer, 3 Euro pro Leihständer.

Parallel dazu findet ein Teppichflohmarkt für Kinder statt. Dieser ist gebührenfrei. Anmeldung für den Teppichflohmarkt:

[email protected]

Samstag, 2. März: Tuttlingen

Von 8.30 bis 11.30 Uhr kann bei der Kinderkleider- und Spielzeugbörse im evangelischen Gemeindehaus, Gartenstraße 1, eingekauft werden. Der Verkauf findet wieder auf zwei Etagen statt: Spiele, Spielsachen, Bücher, Medien, Fahrzeuge, Kinderwagen etc gibt es im ersten Stock, nach Größen sortierte Kleidung und Schuhe im zweiten Stock.

Für Schwangere gibt es bereits am Freitagabend, 1. März, von 19 bis 20.30 Uhr die Möglichkeit zum Vorab-Einkauf. Zum Einlass muss der Mutterpass mitgebracht werden, eine Begleitperson ist erlaubt. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten und der Kinder- und Jugendarbeit in Tuttlingen gespendet. Kontakt: www.kinderkleiderbazar-tut.de

Samstag, 2. März: Wurmlingen

Die Wurmlinger Frühlingsbörse in der Schlosshalle findet von 9 bis 11.30 Uhr statt. Bereits am Freitag, 1. März, dürfen von 17.30 bis 18.30 Uhr Schwangere und eine Begleitperson zum Einkauf kommen.

Die Anmeldung für Verkäufer startet am Samstag, 17. Februar, um 7 Uhr und ist per Mail an [email protected] möglich. Bewerbungen können nur unter vollständiger Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer angenommen werden.

Samstag, 9. März: Denkingen

Der Verkauf in der Festhalle Denkingen, Auf Bulz, findet von 13 bis 15.30 Uhr statt. Während der Börse wird durch die Grundschule Denkingen mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Der Erlös kommt den Kindern in Schulen oder Kindergarten in Denkingen zu Gute. Kontakt: [email protected] oder Telefon 07424/868213.

Samstag, 9. März: Fridingen

Die Börse für Selbstverkäufer findet von 10 bis 12 Uhr im katholischen Gemeindehaus, Unterer Damm 1, statt. Verkaufstische stehen zur Verfügung, die Tischgebühr beträgt sechs Euro. Anmeldungen nimmt Heidi Hipp unter Telefon 07463/8611 entgegen.

Es gibt Kaffee und Kuchen, auch zum Mitnehmen. Der Erlös der Börse ist für den Kindergarten St. Elisabeth in Fridingen bestimmt.

Samstag, 9. März: Trossingen

Von 13 bis 16 Uhr ist die Kinder und Teenager-Kleiderbörse in der Fritz-Kiehn-Halle geöffnet. Veranstaltet wird sie von der SPD Trossingen. Die Tischvergabe läuft ab dem 17. Februar unter [email protected] oder am 16. Februar von 17 bis 18 Uhr direkt im Foyer der Fritz-Kiehn-Halle Trossingen. Ein Tisch kostet 10 Euro und einen Kuchen.

Freitag, 15. März: Dürbheim

Verkauf in der Turnhalle Dürbheim ist von 17 bis 18.30 Uhr. Die Vergabe der Verkaufsnummern findet am Dienstag, 5. März, ab 7 Uhr statt. Unter Angabe des vollständigen Namens, Adresse und Telefonnummer muss hierfür eine E-Mail an [email protected] geschrieben werden.

Freitag, 15. März: Gunningen

Schwangere mit Mutterpass können bereits ab 18.30 Uhr einkaufen, für alle anderen beginnt der Verkauf in der Hohenkarpfenhalle Gunningen um 19 Uhr und endet um 21 Uhr.

Tischreservierungen können bis zum 1. März per Mail an [email protected] getätigt werden. Die Gebühr pro Tisch beträgt sieben Euro, der Platz für einen Kleiderständer zwei Euro. Kleiderständer müssen selbst mitgebracht werden.

Freitag, 15. März: Rietheim

Eine Tischbörse richtet das Elternbeiratsteam des evangelischen Kindergartens Rietheim aus. Der Verkauf in der Gemeindehalle Rietheim, Schulstraße 3, läuft von 17 bis 19 Uhr. Schwangere und eine Begleitperson erhalten bereits ab 16.30 Uhr Einlass. Im Foyer wird zudem eine Bewirtung angeboten.

Tischreservierungen (Kosten: 9 Euro pro Tisch) können am Donnerstag, 15. Februar, 8 Uhr, unter der Mailadresse [email protected] getätigt werden. Es werden die ersten 20 Anmeldungen berücksichtigt. Der Erlös der Börse kommt dem evangelischen Kindergarten Rietheim zugute.

Samstag, 16. März: Spaichingen

Verkauft wird von 9 bis 12 Uhr in der Stadthalle Spaichingen, Ausrichter ist der CDU-Stadtverband Spaichingen. Anmeldungen für das Anmieten von Tischen ist unter www.cdu-spaichingen.de/kinder möglich.

Samstag, 4. Mai: Mühlheim-Stetten

Die Börse findet im Gemeindezentrum in Stetten, Rathausstraße 11, statt. Infos: [email protected].