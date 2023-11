Im November soll der neue Rathaussteg kommen ‐ doch noch immer steht kein konkretes Datum fest. Am Montag will Oberbürgermeister Michael Beck in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats offenlegen, was los ist.

Fleißig werkeln Bauarbeiter am Donauufer vor sich hin. Dort, wo bald der neue Rathaussteg stehen soll, sind die Bodenplatte und die Außenwände der künftigen Fundamente fast fertig.

Letztere müssen noch mit Beton aufgefüllt werden, was in den Tagen ab dem 20. November geschehen soll. Auf dem massiven Betonkörper wird dann künftig die fertige Brücke liegen.

Verzögerungen durch Telekomleitung

Bloß: Von dieser fehlt nach wie vor jede Spur. Anfangs sollte das neue Bauwerk im Oktober angeliefert werden. Nach Verzögerungen verschob sich der Termin dann in den November.

Die Zeit drängt

Schuld daran war unter anderem eine Leitung der Telekom, die plötzlich im Untergrund auftauchte und bei den Planungen nicht berücksichtigt worden war.

Dabei eilt die Zeit: Um Fördergelder des Landes zu bekommen, muss die Brücke bis Ende des Jahres fertig sein. Der Zeitdruck war auch der Grund, warum im Frühling abgerissen wurde, bevor überhaupt feststand, wer die neue Brücke bauen würde.

Anfragen bleiben unbeantwortet

Doch es scheint Schwierigkeiten zu geben. Nachfragen unserer Redaktion bei der Stadtverwaltung blieben in den vergangenen drei Wochen unbeantwortet oder wurden mit dem Verweis auf einen späteren Zeitpunkt zurückgewiesen.

Um seriöse Aussagen treffen zu können, wie es beim Rathaussteg weiter geht, gibt es am Montag eine Besprechung mit allen Beteiligten. Arno Specht

Auch die Räte des Technischen Ausschusses erhielten am Donnerstag keine Antwort auf ihre Nachfrage.

Oberbürgermeister Michael Beck gab sich unwissend und verwies darauf, dass er erst am Montag im Gemeinderat etwas dazu sagen werde.

Das Aufstellen der Brücke hänge jedenfalls von mehreren Faktoren ab, ließ er zudem verlauten. So gebe es „gutes und schlechtes Wetter, warme und kalte Temperaturen“ sowie Umstände und Fehler, für die man etwas könne oder eben auch nicht.

Besprechung am Montag geplant

Pressesprecher Arno Specht präzisiert später: „Um seriöse Aussagen treffen zu können, wie es beim Rathaussteg weiter geht, gibt es am Montag eine Besprechung mit allen Beteiligten. Das Ergebnis wird im Gemeinderat angesprochen.“

Es sei „nichts Weltbewegendes“, aber man wolle eben erst dann eine öffentliche Aussage machen, „wenn alle offenen Fragen abgeklärt sind“.

Gebaut wird die Brücke von einem Holzbauunternehmen in Hermsdorf in Thüringen. Von dort soll sie in Teilen zerlegt nach Tuttlingen transportiert und am Donauufer zusammengebaut werden.

Baufehler bei Elta-Brücke

Offene Fragen gibt es derzeit auch bei einer anderen Brücke: Auf dem kleinen Fuß- und Fahrradsteg an der Elta beim Tuttlinger Freibad hat das Regenwasser der vergangenen Tage eine große Pfütze gebildet. Nichts fließt ab.

Nichts fließt ab: Auf der Eltabrücke beim Tuttlinger Freibad staut sich das Wasser. Schuld ist wohl ein Baufehler. (Foto: Klaus Berghoff )

Es handle sich vermutlich um einen Baufehler, so Baudezernent Florian Steinbrenner im Technischen Ausschuss. Erst im Juli war die Brücke aufgerüstet worden: Eine Firma trug eine Spezialbeschichtung auf, weil das Holz bei Nässe zu rutschig war. Nun muss erneut nachgebessert werden.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am Montag, 13. November, um 17 Uhr im Ratssaal im Rathaus statt. Neben dem angekündigten Bericht zum aktuellen Stand des Rathausstegs geht es unter anderem um den Entwurf des Haushaltsplans für 2024, um einen Bericht zum Bürgerbeteiligungsprozess Donauraum / Weimarstraße, um die Bedarfsplanung der Kinderbetreuung, um Anpassungen beim Seniorenpass, um die Hundesteuer und die Anpassung der Grundsteuer B.

Des Weiteren geht es erneut um die Kostenbeteiligung der Umlandgemeinden an der Sanierung und Neubau der Tuttlinger Gymnasien, um die Finanzierungsbeteiligung der Stadt Tuttlingen an der Behelfsbrücke L 277 sowie um den Bauablauf der Straßen rund um das Drei-Kronen-Quartier.