Winterliche und laue Tage, aber auch sehr nass

Der Dezember zeigte sich anfangs tiefwinterlich und eiskalt. Doch dann stellte sich eine zunehmend mildere Südwestströmung ein, welche die Temperaturen deutlich ansteigen ließ. Zur Monatsmitte sorgte Mega-Hoch „Fiona“ für die höchsten Luftdruckwerte seit Messbeginn. Dies war aber die Ausnahme, denn meist war der Monat tiefdruckbestimmt und brachte reichlich Niederschläge, was erneut zu Hochwasser führte. Weihnachten und auch Silvester waren wieder mal grün und viel zu mild.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 2,2 Grad (Vorjahr 1,7 Grad) lag der Dezember nach dem Durchschnittswert der letzten 30 Jahre (1991 bis 2020) ganze 2 Grad über dem Monatsmittel. Am kältesten dagegen fiel bislang der Dezember 1962 mit dem absolut tiefsten Mittelwert von -6,3 Grad aus. Den wärmsten Dezember gab es im Jahr 1915 mit einem Mittelwert von 5,8 Grad. Die höchste Temperatur wurde mit 11,3 Grad (Vorjahr 14,8 Grad) am 25. erreicht. Die tiefste Temperatur lag bei -12,8 Grad (Vorjahr -15,5 Grad), gemessen am 14. des Monats. Ein Blick ins Archiv verrät, am 03.12.1973 wurde mit lausig kalten -25,7 Grad die bislang kälteste Dezembertemperatur gemessen. Der höchste Dezember-Wert lag bislang bei 15,3 Grad im Jahr 2022. An 17 Tagen (Vorjahr 21 Tage) gab es Frost, an 3 Tagen (Vorjahr 21 Tage) herrschte Dauerfrost.

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 100,0 L/qm (Vorjahr 61,7 L/qm) erreichte der Dezember 162,9 Prozent (Vorjahr 100,5 Prozent) der normal üblichen Niederschlagsmenge. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1891 liegen bei 244,7 L/qm im Jahr 1981 und bei nur 1,2 L/qm im Jahr 1963. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 12. mit 18,8 L/qm (Vorjahr 4,6 L/qm). Im Vergleich die bisherige Tagesrekordniederschlagsmenge im Dezember innerhalb von 24 Stunden, gab es am 19.12.1986 mit 35,4 L/qm. An 21 Tagen (Vorjahr 19 Tage) fiel Niederschlag. Davon an 18 Tagen Regen und an 5 Tagen Schnee. Die höchste Schneehöhe von 30 cm in der Tuttlinger Innenstadt wurde am 02. gemessen, an den erhöhten Stadtrandlagen waren es bis zu 36 cm. Eine geschlossene Schneedecke gab es je nach Lage an 10 bis 12 Tagen (Vorjahr an 14 bis 15 Tagen)

Der Wind war im Dezember oft lebhaft, teils auch böig unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde, verursacht von Sturmtief „Zoltan“, am 21. mit 53,7 km/h (Windstärke 7) erreicht. (Vorjahr 51,5 km/h - WS 7).

Mit 48,2 Sonnenstunden (Vorjahr 64,8 Std.) war die Sonnenausbeute im Dezember eher verhalten und erreichte 65,4 Prozent des Mittelwertes. Sichtlich weniger Sonnenschein gab es 2014 mit nur 33,8 Stunden, den meisten Sonnenschein konnte dagegen der Dezember 2016 mit 130,0 Sonnenstunden verbuchen. Nebel gab es an 2 Tagen (Vorjahr 0 Tage), (Winter)-Gewitter gab es keine (im Vorjahr ebenfalls keine). Am 16. des Monats konnte ein Rekordluftdruckwert von 1044,6 Hektopascal verzeichnet werden.