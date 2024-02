Ein weiteres Geschäft in der Tuttlinger Innenstadt schließt: Bei Zweirad Dangelmaier gehen die Lichter aus. Damit ist der Laden Teil eines traurigen Trends. Auch ein Friseur steht gerade leer und „Big Bite Chicken“ hat gar nicht erst eröffnet.

Wenn in einer Stadt zu wenig geboten ist, kann das schon mal am Image kratzen. So ist es etwa Friedrichshafen ergangen, das seit längerem mit dem wenig schmeichelhaften Spitznamen „Friedhofshafen“ kämpft. Die Band 110 Prozent hat dem Thema sogar ein Lied gewidmet: „Willkommen in Friedhofshafen, hier kannst du friedlich schlafen. Hier hast du deine Ruh, die Kneipen haben zu.“

Dazu erklingt - um keinen Zweifel an der Botschaft aufkommen zu lassen - gleich zu Beginn die Harmonica-Melodie aus „Spiel mit das Lied vom Tod“. Uff. Man stelle sich vor, jemand wurde eine ähnliche Hymne auf Tuttlingen beziehungsweise „Totlingen“ singen. Genug Namen von geschlossenen Geschäften für kreative Reime gäbe es mittlerweile.