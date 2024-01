Der Angeklagte lacht. Gerade haben seine Anwälte und ein paar Justiz-Bedienstete miteinander geflachst, laut gelacht - und Robert S. hat mitgegrinst. Eine befremdliche Szene, denn gegenüber im Saal 1.60 des Konstanzer Landgerichts sitzt Karen M., Mutter der verschwundenen und vielleicht getöteten Jasmin M. Eine Mutter, die nicht weiß, was aus ihrer einzigen Tochter geworden ist, und die keinen Ort für ihre Trauer hat - seit Mitte Februar 2023 fehlt von Jasmin M. jede Spur.

Mutter schildert Lebensweg der vermissten Tochter

Keine zwei Stunden vor dieser Szene hat Karen M. als Nebenklägerin und Zeugin ausgesagt. Hat gefasst, reflektiert und kontrolliert den Lebensweg ihrer Tochter geschildert, die einfühlsam gestellten Fragen des Vorsitzenden Richters Arno Hornstein beantwortet.

Hat Jasmin als sehr selbstständigen Menschen beschrieben, eine junge Frau, die als gute Schülerin das Gymnasium nach der 11. Klasse verlässt, weil sie in einen Beruf gehen will. Sie lernt Kfz-Mechatronikerin, wechselt nach der Ausbildung in den Betrieb, in dem sie Robert S. kennen und lieben lernen soll - jenen Mann, dem die Staatsanwaltschaft jetzt vorwirft, die damals 21-Jährige getötet zu haben.

Und der seit Prozessbeginn schweigt, die Verhandlungen mit stoischer Miene verfolgt - nur manchmal zucken seine Gesichtsmuskeln nervös. Auch die Appelle von Oberstaatsanwalt Ulrich Gerlach und Karen M. im Termin zuvor hat er ohne Regung zur Kenntnis genommen und nicht reagiert.

Jasmin M. leidet unter gesundheitlichen Problemen

„Wie war Jasmin als Mensch?“, fragt Richter Hornstein. Ehrgeizig in der Arbeit, vernarrt in ihren Hund, weiß die Mutter, die manchmal noch in der Gegenwartsform von ihr spricht. Hat sich um die kranke Oma in Singen gekümmert, hat aber auch selbst von Kindheit an unter gesundheitlichen Problemen gelitten, rätselhafte Herzrhythmusstörungen, Kreislaufkollapse, später Angstzustände, Schlafstörungen - sie war häufig bei Ärzten. Dass ihre Tochter ihr bisheriges Leben von einem Tag auf den anderen aufgibt, freiwillig verschwindet, alles hinter sich lässt: Nein, das kann sich Karen M. nicht vorstellen. Einen Suizid auch nicht.

Karen M. will sich damals nicht in Beziehung einmischen

Und so ist sie schnell in Sorge, als sich Jasmin in der Fastnacht 2023 nicht mehr meldet. Sie fragt bei der Polizei nach, bei Bekannten, macht Freunde ausfindig, die etwas wissen könnten, telefoniert mit Robert S. Der hat sich kurz vorher von Jasmin getrennt, aber noch regelmäßigen Kontakt zu ihr.

Mit dieser Beziehung hatte Karen M. zumindest anfangs ihre Probleme - ein doppelt so alter Mann, verheiratet in zweiter Ehe, drei Kinder, „der war mir nicht geheuer.“ Einmal sieht sie einen blauen Fleck im Gesicht der Tochter, doch die blockt trotzig ab. Und der 21-Jährigen hineinreden will sie auch nicht.

Aschermittwoch 2023, Jasmin M. bleibt verschwunden. Die Suchaktionen beginnen, Polizei in Hundertschaften, Feuerwehr, Leute aus dem Dorf, sie durchkämmen Wälder, tauchen im Bodensee und im Rhein und steigen in Kanalschächte - nichts.

Karen M. ist mittendrin, lässt Plakate drucken, engagiert später auf eigene Kosten Hilfskräfte und Spürhunde. Nichts. Sie gibt nicht auf: Im Frühjahr sollen Drohnenpiloten kommen und weitere Gebiete scannen. Zum Schluss wünscht ihr der Richter „von Herzen, dass Sie einmal Gewissheit erlangen werden“.

Hausarzt, Autohändler und weitere Zeugen sagen aus

Nach der Mutter hört sich die Kammer weitere Zeugen zu einzelnen Teilaspekten an. Der Hausarzt von Jasmin M. erläutert ihre Herzprobleme und die Medikamente, die in ihrer Wohnung gefunden werden. Große Mengen von Schmerz- und Schlafmitteln, auch starke, doch was sagt das aus? Ein Autohändler weiß, dass sie kurz vor dem Kauf eines neues Wagens stand und sich darauf freute.

Robert S. hatte GPS-Tracker in Jasmin M.s Auto platziert

Ein Kripobeamter vom Revier Tuttlingen ordnet Aussagen ein: Hatten andere Zeugen behauptet, Jasmin sei zweimal schwanger gewesen und die Kinder jeweils früh verloren, so habe die befragte Gynäkologin das zurückgewiesen.

Und der Vermieter, der von einer bevorstehenden Reise der jungen Frau gehört haben will, habe davon in der Vernehmung unmittelbar nach dem Verschwinden noch nicht gesprochen.

Ein Polizeikollege verliest die Protokolle des GPS-Trackers, den Robert S. in Jasmins Auto platziert hatte, um sie zu überwachen. Doch am fraglichen Wochenende enden sie um die Mittagszeit.

Urteil wird noch im Januar erwartet

Der Indizien-Prozess um das Verschwinden der Jasmin M. biegt jetzt auf die Zielgerade ein. Am kommenden Montag werden letzte Zeugen gehört, am 23. Januar sollen die Plädoyers gehalten werden, und am 30. Januar will die Kammer ihr Urteil verkünden. Für Karen M. sind die vergangenen elf Monate „wie ein böser Film“ verlaufen. Was mit Jasmin passiert ist, „muss ich wohl zur Kenntnis nehmen, aber es hat mich noch nicht wirklich erreicht.“