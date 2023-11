Wie Mikroben, Pflanzen und Tiere auf ihre Umwelt reagieren

Moritz Winker gibt am Donnerstag, 30. November, um 18.30 Uhr spannende Einblicke in die Arbeit eines Wissenschaftlers. Sein Forschungsschwerpunkt „Planetary Biology“ zielt darauf ab zu verstehen, wie Mikroben, Pflanzen und Tiere aufeinander und auf ihre Umwelt reagieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, kombinieren Wissenschaftler des Europäischen Molekular-Biologischen Labors (EMBL) direkte Untersuchungen von Proben einer europaweiten Forschungsexpedition mit kontrollierten Laborexperimenten. So können dringende Fragen zum Einfluss von Umweltfaktoren auf biologische Prozesse beantwortet werden. Dazu ist auch ein enormer infrastruktureller Aufwand vonnöten. Moritz Winker vom EMBL Heidelberg gibt Einblicke in die spannende aktuelle Forschung am EMBL und in die Herausforderungen, welche diese mit sich bringt. Der Vortrag Gymnasium Spaichingen, Musikraum 117 statt, Beginn 18.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro. Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 07424/92171, Mail [email protected] oder über www.vhs-tuttlingen.de