Wie man sich vor Einbrechern schützen kann

Mit der dunklen Jahreszeit und insbesondere in der Vorweihnachtszeit steigen in der Regel die Einbruchszahlen merklich an, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Sie gibt Tipps, wie man sich schützen kann.

Die Täter nutzen die schon früh einsetzende Dunkelheit für ihre Zwecke, können sich unerkannt Wohnhäusern oder Firmen nähern und gewinnen anhand der Lichtverhältnisse schnell Erkenntnisse darüber, ob sich jemand im Gebäude aufhält, so die Polizei. Die Dunkelheit des Winters bietet den Tätern auch ausreichend Deckung, um Schlösser oder Fenster unbemerkt aufzubrechen, in Wohn- oder Firmenräume einzudringen und wertvolle Gegenstände zu entwenden. Dabei finden die meisten Einbrüche in den frühen Abendstunden statt.

In solchen Fällen können gute Türschließanlagen oder Sicherungsvorrichtungen an Fenstern und Türen helfen, die Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, um zukünftige Einbrüche zu verhindern oder zumindest so wesentlich zu erschweren, dass in der Regel die Täter den beabsichtigten Einbruch aufgeben.

Diese Tipps gibt die Polizei:

Lassen Sie das Gebäude nicht unbeleuchtet zurück, wenn Sie unterwegs sind

Sorgen Sie möglichst für eine gute Beleuchtung des Hauses im Außenbereich

Schalten Sie im Gebäude in unterschiedlichen Räumen ein Licht an, bevor Sie das Gebäude verlassen; hier genügen oft stromsparende LED-Leuchten

Schließen Sie vor dem Verlassen des Hauses, auch wenn Sie nur kurz weg sind, Zugangstüren und Fenster sorgfältig; einfaches Zuziehen reicht nicht aus

Schließen Sie auch vorhandene Fenster- und Rollläden

Bitten Sie Ihre Nachbarn während Ihrer Abwesenheit ein Auge auf das Haus zu werfen

Seien Sie aufmerksam insbesondere bezüglich fremder Fahrzeuge und Personen in Ihrer Straße oder am Nachbarhaus

Notieren Sie sich gegebenenfalls die Kennzeichen der Ihnen nicht bekannten Fahrzeuge und merken Sie sich eine Beschreibung fremder Personen

Achten Sie auch auf die Häuser Ihrer Nachbarn

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen in Ihrer Straße unverzüglich der Polizei, gerne über die Notrufnummer 110