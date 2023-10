Tuttlingen

Wie flexibel muss der Job sein?

Tuttlingen

Die Referentinnen und Workshopleiter des Frauenwirtschaftstags (von links): Caroline Hermann (Personalreferentin) , Martina Lenhardt (Systematische Beraterin), Nadine Nobile (Unternehmerin/Organisationsbegleiterin), Claudia Träger (Freie Architektin) und Raffael Knopf (Bauingenieur bei Breinlinger Ingenieure, Tuttlingen) (Foto: Sabine Doderer )

Nadine Nobile, in Spaichingen geboren und in Tuttlingen zur Schule gegangen, leitet heute zusammen mit ihrem Ehemann ein Unternehmen zur Organisationsbegleitung in Niedersachsen. Sie beschäftigt sich seit rund zehn Jahren mit der Veränderung der Arbeitswelt.

20.10.2023 Sabine Doderer