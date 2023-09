Am 24. September feiern die Tuttlinger Naturfreunde das 100-jährige Bestehen ihres Naturfreundehauses Donautal. 1920 kauften sie ein Häuschen auf den Steighöfen bei Stetten am kalten Markt. Wie die Naturfreunde mitteilen, wurde es in Eigenarbeit der Mitglieder um- und ausgebaut und konnte 1923 eingeweiht werden. Zehn Jahre zuvor, 1913, wurde die Ortsgruppe Tuttlingen als Teil der internationalen Naturfreundebewegung gegründet.

Seit 1895, als der „Touristenverein die Naturfreunde“ in Wien gegründet wurde, wuchs die Organisation in Österreich, der Schweiz und in Deutschland sehr schnell an. In immer mehr Städten und Gemeinden wurden Ortsgruppen gegründet. Die Naturfreunde sahen sich als Teil der Arbeitersport und -kulturvereine. Häufig organisierten sie Wanderungen ins Obere Donautal. Sehr attraktiv waren die Kletterfelsen mit der nahe gelegenen Schaufelsengruppe, die auch viele Bergsteiger begeisterte.

Viel Zulauf aus anderen Ortsgruppen

Durch das neue Naturfreundehaus hatten die Mitglieder der Ortsgruppe einen Wanderstützpunkt mit Übernachtungsmöglichkeiten für solche Unternehmungen geschaffen. Schnell bekam das Haus Zulauf von Naturfreunden anderer Ortsgruppen, sodass es schrittweise vergrößert und ausgebaut wurde. Bis 1933. Da kam ein herber Rückschlag. Die Faschisten kamen an die Macht. Die Naturfreunde wurden, wie viele andere Arbeiterorganisationen, verboten und das Naturfreundehaus wurde enteignet. Die Hitlerjugend nutzte es für vormilitärische Zwecke.

1937 kaufte eine Privatperson das unrechtmäßig von den Nazis in Besitz genommene Haus. 1947, zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, begannen die Tuttlinger Naturfreunde ihr Haus zurückzufordern. Trotz Unterstützung der französischen Besatzungsmacht fand die Rückgabe erst 1950 statt. Ein Zivilprozess vor dem Landgericht Konstanz war nötig, damit das Haus wieder in den Besitz der rechtmäßigen Eigentümer gelangte.

Schlechter Zustand fordert viel Arbeit

Das Anwesen war in einem sehr schlechten Zustand, so dass die Ortsgruppe erneut viel Zeit und Energie in den Wiederaufbau investieren musste. Zwei Jahre später wurde dieses Bemühen belohnt und das Naturfreundehaus Donautal konnte 1952 wiedereröffnet werden.

Das kleine Haus mit 32 Schlafplätzen wurde mehrfach erweitert, auch die Nachfrage an Übernachtungsmöglichkeiten stieg kontinuierlich. Deshalb wurde ein separater Neubau erstellt. Dies war wiederum nur möglich durch die Eigeninitiative der Mitglieder, die an vielen Wochenenden Arbeitsstunden leisteten. 1964 wurde dieses zweite Naturfreundehaus fertiggestellt werden. Das große Einweihungsfest fand am 6. September mit ca. 1500 Besuchern statt.

50 Betten, Küche, Zeltplatz

Jetzt hatte das Naturfreundeheim 50 Übernachtungsmöglichkeiten mit einigen Gruppenräumen, einer Selbstkocherküche, einem Raum für die Bewirtung von Tagesgästen sowie einem großen Zeltplatz. Zusätzlich zur bisherigen Nutzung als Wanderstützpunkt bekam das Haus jetzt auch Bedeutung als Unterkunft für Ferienfreizeiten für Jugendgruppen und als Familienferienheim.

Zwanzig Jahre später war ein weiterer Anbau nötig, der 1988 in Betrieb genommen werden konnte. So war das Naturfreundehaus entstanden, wie es heute noch existiert. Es wird an allen Wochenenden zwischen Mai und Oktober ehrenamtlich bewirtschaftet.

Das Naturfreundehaus soll Sinnbild für die Ideale der Organisation sein: Soziale Gerechtigkeit, Frieden und Völkerverständigung sowie Natur- und Umweltschutz sind die drei wichtigsten Themen der Naturfreundebewegung. Diese sollen auf den Häusern gelebt werden.

Das Jubiläumsfest

Die Tuttlinger Naturfreunde feiern ihr Haus am Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr. Es gibt Flammkuchen aus dem Lehmofen, Kaffee und Kuchen, Eis und Getränke. Musikalisch wird die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Stetten unterhalten. Das Haus befindet sich in Stetten am kalten Markt, Steighöfe 3.