Wie der Einstieg in die Wasserstofftechnologie gelingt

Brennstoffzellen haben in den letzten Jahren mehrere Entwicklungszyklen durchlaufen und dabei große Fortschritte erzielt. Die Peripherie rund um die Brennstoffzelle hinkt dieser Entwicklung allerdings hinterher. Welche Chancen sich daraus für den Mittelstand aus der Automobilwirtschaft und der Industrie ergeben, steht im Mittelpunkt des Kooperationsforums „Smart Automotive“ und „Wasserstofftechnologie“ des Automotive-Netzwerks AuToS SW-BW am Dienstag, 10. Oktober, in Tuttlingen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Martin Schmidt, der bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg das Automotive-Netzwerk AuToS SW-BW verantwortet, verweist auf die Chancen für die TOP100-Automotive-Region Schwarzwald-Baar-Heuberg: „Viele Unternehmen verfügen über Produktionsverfahren und Kompetenzen, die in Komponenten rund um die Brennstoffzelle gefragt sind. Bei unserem ersten Kooperationsforum greifen wir zwei aktuelle Projekte unseres Automotive-Netzwerks AuToS SW-BW heraus. Wir wollen erreichen, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen die in der Region vorhandene Expertise und Forschungsinfrastruktur noch viel stärker als bisher nutzen und die Chance ergreifen, in die Wasserstofftechnologie einzusteigen.“

Das Innovations- und Forschungs-Centrum (IFC) der Hochschule Furtwangen und die Hahn-Schickard-Gesellschaft (HSG) für angewandte Forschung sind Partner des von der IHK initiierten Automotive-Netzwerks AuToS SW-BW. In diesem Rahmen treiben die beiden Forschungsinstitute derzeit den Technologietransfer zur Peripherie und Sensorik rund um das Brennstoffzellensystem voran.

Im Rahmen der Veranstaltung stellen das Innovations- und Forschungs-Centrum und die Hahn-Schickard-Gesellschaft die Inhalte und aktuellen Projektfortschritte im Detail vor und zeigen interessierten Unternehmen ‐ sowohl aus dem Automotive- als auch Non-Automotive-Bereich ‐ Anknüpfungspunkte für Kooperationsmöglichkeiten und weitere Projekte auf.