Wetterrückblick auf den November

Der November brach mit seinen Niederschlagsmengen alle Rekorde und geht nun als der bisher nasseste November in die Wettergeschichte ein.

Mit einer Durchschnittstemperatur von 4,0 Grad (Vorjahr 5,1 Grad) lag der November nach dem Durchschnittswert der letzten 30 Jahre (1991 - 2020) 0,4 Grad über dem Monatsmittel. Den bisher wärmsten November gab es im Jahr 2002 mit einem Mittelwert von 7,8 Grad. Die höchste Temperatur wurde mit 13,9 Grad (Vorjahr 16,7 Grad) am 19. erreicht. Die tiefste Temperatur lag bei -5,5 Grad (Vorjahr -3,8 Grad), gemessen am 29. des Monats. Ein Blick ins Archiv verrät, am 13.November 1962 wurde mit -19,7 Grad die bislang kälteste Novembertemperatur gemessen. Der höchste November-Wert lag dagegen bei 21,6 Grad, der am 2. November 2020 unter starker Föhnströmung registriert wurde. Es wurden elf Frosttage registriert (Vorjahr fünf Frosttage).

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von nur 213,4 L/qm (Vorjahr 53,7 L/qm) fiel der November so nass wie noch nie seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1891 aus und erreichte 352,3 Prozent (Vorjahr 89,7 Prozent) der normal üblichen Niederschlagsmenge. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1890 liegen bei 184,6 L/qm im Jahr 1992 und bei nur 0,7 L/qm im Jahr 2001. Kein Wunder, dass es dabei mit einem Pegelhöchststand von 315,0cm am 15. zu einer mittleren Hochwasserlage kam, die um Tuttlingen für teils großflächige Überschwemmungen sorgte. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 13. mit 51,1 L/qm (Vorjahr 9,2 L/qm). Die bisherige Tagesrekordniederschlagsmenge im November innerhalb von 24 Stunden, gab es am 20. November 2015 mit 61,8 L/qm.

Mit 47,3 Sonnenstunden (Vorjahr 60,9 Std.) präsentierte sich der diesjährige November als der bislang zweitsonnenärmste November, was nicht verwunderlich war. Noch weniger Sonnenschein gab es nur noch 2013 mit 46,6 Stunden, den meisten Sonnenschein konnte dagegen der November 2015 mit 128,7 Sonnenstunden verbuchen.