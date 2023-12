Die Kälte bremst die Fernwärme aus: Die Baustelle der Stadtwerke am Place de Draguignan verzögert sich durch den Wintereinbruch. Der geplante zweite Teil des Ausbaus wurde ins Frühjahr verschoben. Ansässige Gastronomen sehnen das Ende der Baustellenzeit herbei - auch bezüglich des Rathausstegs.

Wäre alles glatt gelaufen, würden die Leitungen für die Fernwärme bereits seit Ende November im Boden liegen. Frostfreies Wetter vorausgesetzt, sollten beide Bauabschnitte drei Wochen dauern: Zuerst ein Stück in der Donaustraße bis zur Kreuzung am Place de Draguignan und von dort weiter in der Waaghausstraße. Doch der Winter machte einen Strich durch die Rechnung und so ist nach vier Wochen noch nicht einmal der erste Abschnitt fertig.

Erst im Frühling geht es weiter

„Es wird nun alles daran gesetzt, den ersten Abschnitt wieder freigeben zu können“, sagt Manuela Renner von der Pressestelle der Stadtwerke. Um die Einschränkungen für Anwohner und den Einzelhandel auf ein Minimum zu reduzieren, habe man eine Entscheidung getroffen: Der zweite Bauabschnitt wird erst im Frühjahr 2024 umgesetzt. Dabei handelt es sich um die Waaghausstraße auf Höhe des Rathauses. „Dieser Abschnitt ist aber technisch weniger aufwendig als der erste Abschnitt. Somit wird die Einschränkung zeitlich kürzer sein“, verspricht die SWT-Pressesprecherin.

Die neuen Leitungen für die Fernwärme liegen bereits im Boden. (Foto: Dorothea Hecht )

Hintergrund für die Bauarbeiten ist, dass das Fernwärme-Netz in der Stadt Stück für Stück ausgebaut wird. „Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung erschließen wir nahezu die gesamte Innenstadt mit Fernwärme“, sagt SWT-Wärmeingenieur Hannes Schray. So wird derzeit auch in der Kanal- und in der Uhlandstraße gebuddelt. Weitere Straßen folgen 2024, darunter ein größerer Bauabschnitt: die Anbindung des Drei-Kronen-Hofs und der Musikschule.

Auch Privatgebäude können angeschlossen werden

Von der „grünen Wärme“, wie die Fernwärme häufig auch genannt wird, können auch die Hausbesitzer in der Innenstadt profitieren. Wer sich für einen Hausanschluss interessiert, kann ab dem neuen Jahr bei den SWT anfragen. Die Stadtwerke bitten jedoch um Geduld. Der Ausbau brauche seine Zeit, da die Leitungen erst gebaut werden müssen und die Häuser dann nach und nach angeschlossen werden könnten, so Wärmeingenieur Schray. Außerdem sollen beide Heizanlagen erweitert werden: Eine Holz-Pellet Anlage steht in der Weimarstraße 3 und eine Holz-Hackschnitzel-Anlage in der Stadionstraße.

Hier geht nichts: Seit Mitte November ist die Straße im Bereich des Place de Draguignan gesperrt. (Foto: Dorothea Hecht )

Gastronomen spüren Auswirkungen

Am Ausbau des Tuttlinger Fernwärmenetzes haben die Ladeninhaber und Gastronomen rund um den Place de Draguignan nichts auszusetzen. Allesamt sind sie jedoch froh, wenn die Baustellenzeit rund um ihre Geschäfte einmal zu Ende geht. Veronika Trettner vom Café La Vie freut sich sehr darüber, dass seit Freitag zumindest die Weimarstraße wieder geöffnet ist. „Das hätte man auch schon vor acht Wochen machen können“, findet sie. Die Baustellen rund um ihr Café sowie der fehlende Rathaussteg machen sich in ihrer Bilanz bemerkbar: „Es kommen weniger Leute“, sagt sie.

Auch Silke D’Amico von der naheliegenden Pizzeria Osteria musste in den vergangenen Wochen manch eine Absage für einen reservierten Tisch entgegennehmen. „Besonders ältere Kunden haben angerufen und sich entschuldigt. Sie hätten es aufgegeben, sich durch die Baustellen einen Weg zu uns zu suchen“, berichtet sie. Auch der weitere Fußweg aufgrund der fehlenden Brücke sei für ihre älteren Stammkunden ein Problem. „In der Innenstadt gibt es ja nur wenige reguläre Parkplätze“, bemängelt sie. „Am besten sind die dran, die einen Fahrer haben, der sie an unserem Lokal aussteigen lässt, dann einen Parkplatz für das Auto sucht und später nachkommt.“