Werke von Vivaldi bis Grieg in der Stadthalle

Mit dem Programm „Musikalische Perspektiven: Von alten und neuen Ufern“ kommen am Donnerstag, 11. Januar, das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim und die gebürtige Tuttlingerin Leonie Bumüller (Querflöte) als Solistin zum ersten Konzertabend des neuen Jahres 2024 in die Stadthalle Tuttlingen.

Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Lukas Beikircher, lange Jahre erster Kapellmeister der Deutschen Oper am Rhein und seit 2019 Chefdirigent des Tiroler Landestheaters. Das Programm zeichnet sich durch die konsequente Gegenüberstellung der Barockwerke von Vivaldi und C. Ph. E. Bach mit den romantischen, aus barockem Geist entstandenen Werken der Romantik von Respighi und Grieg aus, wie es in der Ankündigung heißt. Programmbeginn ist um 20 Uhr; Karten sind noch im vergünstigten Vorverkauf erhältlich.

Erstmals ist in der Stadthalle das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim zu Gast. Das heute in der Basis mit vierzehn Musikern aus sieben Nationen besetzte Ensemble wurde 1950 vom Hindemith-Schüler Friedrich Tilegant gegründet, musizierte mit international bekannten Solisten wie Nigel Kennedy, Mischa Maisky oder Christian Tetzlaff und war in ganz Europa, in den USA und in Japan zu Gast. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim ist eines der ganz wenigen „Full-time“-Kammerorchester Europas

Mit Leonie Virginia Bumüller (Querflöte) kommt eine Solistin mit Tuttlinger Wurzeln in die Stadthalle. Stadthallenchef Michael Baur sagt: „Wir folgen mit der Einladung an Leonie Bumüller unserer Linie, in jeder Spielzeit Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne zu präsentieren, die eine besondere Verbindung zu unserer Stadt haben.“ Leonie Virginia Bumüller erhielt im Alter von sieben Jahren ihren ersten Querflötenunterricht an der Musikschule. Sie studierte an der Hochschule für Musik und Theater in München, am Pariser Konservatorium und an der Universität Mozarteum in Salzburg, wo sie ihr Masterstudium im Sommer 2022 mit Auszeichnung abschloss. 2016 gewann Leonie Bumüller das Stipendium der Orchesterakademie in der Staatskapelle Berlin.

