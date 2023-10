Fünf Stunden Herz-OP ‐ eine Herausforderung für jeden Chirurgen. Nicht nur fachlich, auch körperlich: langes Stehen, krumme Haltung, hohe Belastung für Arme und Hände. „In der Medizin hat sich so viel getan, aber in der Hinsicht wird noch operiert wie vor 150 Jahren“, sagt Claudia Sodha vom Start-up Hellstern Medical aus Tübingen.

Jährliches Netzwerktreffen

Die Firma setzt deshalb genau dort an: Wie wird Operieren für Arzt und Ärztin körperlich weniger belastend und damit auch für die Patienten sicherer? Dafür hat das Unternehmen den „Noac“ entwickelt ‐ ein Gerät, das beim Tuttlinger Innovation Forum am Donnerstag viel Aufmerksamkeit bekam.

Viel los beim Innovation Forum: 500 Besucherinnen und Besucher waren bei der Medizintechnikmesse in der Tuttlinger Stadthalle 2023 dabei. (Foto: Dorothea Hecht )

Bei der Messe von Medical Mountains, Technology Mountains und IHK kommen jedes Jahr Vertreterinnen und Vertreter von Firmen aus der Medizintechnik in der Tuttlinger Stadthalle zusammen, um neue Produkte vorzustellen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Eine Chance, die Hellstern Medical nutzen wollte.

Zwei Frauen, Sabrina Hellstern und Claudia Sodha, haben die Firma gegründet. Der Name ihres Roboters kommt von „no ache“, englisch für „keine Schmerzen“.

Noac ist ein Gestell für Operateure, ausgestattet mit einer Rucksacktrage, einem Fahrradsattel und Armlehnen, das sich mit dem Nutzer mitbewegt. „Dass man zwischendrin die Arme ablegen kann und sich auch mal hinsetzen, das begeistert die Chirurgen“, sagt Hellstern.

Auf der Suche nach Kooperationspartnern

Seit sechs Wochen ist das Produkt der Tübinger Firma auf dem Markt, das erste Gerät ist schon ausgeliefert. Eine Konkurrenz für Tuttlinger Unternehmen? Eher im Gegenteil, meint Hellstern. „Wir sind hier auf der Suche nach Partnern und Investoren.“ Noac sei eine Ergänzung für die OP-Ausstattung, wie sie zum Beispiel die Tuttlinger Firma Karl Storz anbietet.

Yvonne Glienke, Geschäftsführerin von Medical Mountains, und Jürgen Noailles, Vorstandsvorsitzender von Technology Mountains, bei der Begrüßung. (Foto: Dorothea Hecht )

Kooperationen, Anbandeln mit anderen Firmen, genau darum soll es beim Innovation Forum gehen. „Vielleicht ist der Nachbar links oder rechts von Ihnen schon Ihr neuer Kooperationspartner“, sagte Yvonne Glienke, Geschäftsführerin von Medical Mountains, schon bei der Begrüßung.

Wie Daten die Therapien verändern

Trendthemen waren neben Robotik und 3D-Druck vor allem künstliche Intelligenz und wie sich Daten in der Medizin einsetzen lassen. Hauptredner Dirk Wilhelm, Oberarzt am Klinikum rechts der Isar in München, stellte etwa seinen Ansatz zur modellbasierten Medizin vor.

Dirk Wilhelm, Chirurg am Klinikum Rechts der Isar, sprach in seiner Rede über modellbasierte Medizin und wie Simulationen Behandlungen voranbringen können. (Foto: Dorothea Hecht )

„Jede Information kann irgendwie genutzt werden“, ist er überzeugt. Technik im Krankenhaus ebenso wie Daten zum Patienten könnten helfen, Therapien und Eingriffe zu verbessern. Seine Vision ist ein virtuelles Abbild einer Klinik, anhand dessen Prozesse geplant, überwacht, kontrolliert und optimiert werden.

Der Zuspruch war groß, nicht nur bei seiner Rede. Mit etwa 500 Besucherinnen und Besucher gab es laut Veranstalter erneut einen Rekord beim Innovation Forum.