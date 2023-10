Klack, Klack, Klack macht die Maschine, die das Geld zählt. Dann rattert der Drucker, und das Ergebnis steht schwarz auf weiß im Sparbuch. Es ist Weltspartag, und Beträge über 100 Euro, die aus den Sparschweinen plumpsen, sind keine Seltenheit. Wie das?

Daher kommt das Geld

Matteo, vier Jahre, zählt seine Geldquellen auf: „Von meiner Mama, von meinem Papa, von meiner Oma, von meinem Opa.“ Er kommt am Montagnachmittag in die Volksbank Am Seltenbach und gibt seine Sparbüchse bei Fatma Simsek ab. Natürlich darf er sich zur Belohnung etwas aussuchen und entscheidet sich für ein Comic-Buch. Hinter ihm gibt es eine kleine Schlange, und immer wieder macht die Maschine Klack, Klack, Klack. Dabei fallen die Münzen in die Geldsäcke darunter.

Yasin Atatürk bestückt bei der Volksbank die Geldzählmaschine mit Münzen aus dem Sparschwein. Zusammen mit Fatma Simsek und Iris Wittau betreuen sie die kleinen Kunden der Weltsparwoche. (Foto: Ingeborg Wagner )

Geldsäcke fangen alles auf

Nur: Kann man diesem System trauen? So sorgt sich Marlene, fünf Jahre, aus Denkingen darum, dass die Bank ihr Geld nicht mehr findet, wenn sie es dort abgibt ‐ und behält ihre Spardose, die die Form eines Apfels hat, lieber bei sich zu Hause.

Du und dein Bargeld seid verbunden. Jennifer Rössner

Jennifer Rössner, Gruppenleiterin Medialer Vertrieb bei der Volksbank, erklärt das so: „Du und dein Bargeld seid verbunden.“ Bei der Einzahlung ihres Ersparten am Schalter oder am Automaten muss Marlene immer ihren Namen und ihre Kontonummer nennen. „Das übernehmen deine Eltern für dich“, so Rössner. „Somit weiß der Bankmitarbeiter direkt, dass das Geld in der Spardose ganz allein auf dein eigenes Konto eingezahlt werden darf.“ Wenn man also das nächste Mal zur Bank geht, kann man über seinen Namen auch seine Kontonummer sein Geld finden. Damit gehe nichts verloren.

Ansturm auch bei der Sparkasse am Marktplatz in Tuttlingen. (Foto: Ingeborg Wagner )

Wie sieht es mit Zinsen aus?

Und warum ist Geld so teuer, wenn man es sich leiht, gibt aber kaum Zinsen, wenn man es anlegt, fragt Lisa, 11 Jahre, aus Tuttlingen.

Eine schlüssige Antwort auf diese Frage zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Rössner gibt ihr Recht, dass die Zinsen auf dem Sparbuch vergleichsweise gering sind. Sie und Abetare Bajraj, Pressesprecherin der Kreissparkasse Tuttlingen, verweisen auf Aktionsprodukte zum Weltspartag, die drei beziehungsweise 3,3 Prozent Zinsen sichern würden ‐ bei entsprechender Laufzeit.

Seit fast 100 Jahren ein Thema

Der Weltspartag ist in Deutschland jedes Jahr am 30. Oktober und geht zurück bis ins Jahr 1924, so Bajraj. Damals war die Inflation hoch. Ziel war es, den Spargedanken zu fördern und zu vermitteln, dass man mit dieser einfachen Idee und eigener Initiative vieles erreichen könne.

Der Stand für die Kinderkässle ‐ bunte Luftballons inklusive ‐ ist bei Volksbank wie Sparkasse die ganze Woche über aufgebaut. Trotz dieses Zeitfensters hatte Benjamin, sechs Jahre, aus Nendingen Pech: Er ist krank, also ist Mutter Sandra für ihn zur Bank gegangen und hat seine Spardose abgegeben. Und klar: Auch er hat dafür ein Geschenk bekommen. Die Trinkflasche war der Renner bei der Volksbank, die Stabilo-Marker bei der Sparkasse.

Geldsack ist in diesem Fall kein Schimpfwort - da landen die gezählten Münzen drin. (Foto: Ingeborg Wagner )

Das Sparschwein ist abgemagert

Ansonsten ist das Sparschwein klar vom Aussterben bedroht. Längst haben ihm Türme, Telefonzellen, Nemo-Fische, Hippos, Frösche und Raketen den Rang abgelaufen. Offenbar geht da viel mehr rein. Da hat die Zählmaschine ordentlich was zu tun. Sie wissen schon: Klack, Klack, Klack.