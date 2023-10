Tuttlingen

Welcome Center informiert über reformiertes Fachkräfteeinwanderungsgesetz

In einem Online-Seminar des Welcome Centers Schwarzwald-Baar-Heuberg am Mittwoch, 8. November, wird von 10 bis 14 Uhr aufgezeigt, welche neuen Möglichkeiten das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz bietet.

