Um die 2500 Menschen sind am Samstag in Tuttlingen auf die Straße gegangen, um gegen rechts zu demonstrieren. Und für Demokratie, Vielfalt und Toleranz einzustehen. Der Tuttlinger LBU-Stadtrat Hans-Martin Schwarz war einer der Organisatoren.

Herr Schwarz - wie lief der Samstag aus Ihrer Sicht?

Hervorragend, die Resonanz lag weit über unseren Erwartungen. Ich war beeindruckt.

Von was im Besonderen?

Neben der großen Teilnehmerzahl auch von der Qualität der Reden. Die waren alle sehr verschieden, doch jeder Sprecher hat Akzente und Schwerpunkte gesetzt. Auch die Eindeutigkeit in den Aussagen fand ich beeindruckend.

Auch das, was von der Wirtschaft kam, von Aesculap und Karl Storz, die auf den internationalen Aspekt der Wirtschaft hingewiesen haben, ohne den unser Wohlstand nicht gesichert wäre.

Dass es nicht selbstverständlich ist, in einer Demokratie leben zu dürfen, hat uns die aus Afghanistan stammende Rangeeza Noor eindrücklich vor Augen geführt.

Gab es aus Ihrer Sicht Probleme?

Nein, das war ja das Tolle: dass alles friedlich geblieben ist. Es gab keine Störer, alles war freundschaftlich und kameradschaftlich. Auch emotional war das ein sehr schönes Erlebnis.

Hans-Martin Schwarz hat die Demo organisiert und viele Organisationen mit ins Boot geholt. (Foto: Privat )

Wie geht es weiter: Planen Sie noch andere Demonstrationen?

Nicht sofort, aber wir müssen sicherlich weiter parat stehen. Niemand weiß, was noch kommt. Nach der Demo am Samstag ist ja nicht alles in Ordnung und läuft gut weiter. Die AfD, Rechtsextremismus und Rechtspopulismus gibt es ja weiterhin.

Aber von der Schlagzahl her soll das nicht laufen wie bei den Bauernprotesten, oder?

Nein, mit Sicherheit nicht. Wir wollen die Leute ja nicht nerven, sondern für Demokratie aufstehen. Weitere Aktionen unsererseits werden wir sauber durchplanen, mit allen Beteiligten. 25 Parteien, Institutionen, Vereine und Verbünde haben sich für den Samstag zusammengetan. Die Strukturen stehen, wir können jederzeit Aktionen planen. Und man hat ja nun deutlich gesehen, wo die Mehrheiten liegen.