Mit 31,5 Prozent der Erststimmen wurde Maria-Lena Weiss (CDU) im September 2021 als Direktkandidatin des Wahlkreises Rottweil-Tuttlingen in den Bundestag gewählt. Die Hälfte ihrer Amtszeit ist mittlerweile um. Doch was hat sie erreicht, was treibt sie an, was ärgert sie? Über Politisches, aber auch Privates, spricht sie im Interview mit Redakteurin Sabine Krauss.

Frau Weiss, Sie sind in Berlin im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Warum haben Sie sich ausgerechnet diesen Bereich ausgewählt und was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Ich habe mir diesen Ausschuss tatsächlich selber ausgesucht, weil ich aufgrund meiner Vorerfahrungen kompetent in diesem Bereich bin und mich diese Themen besonders interessieren. Vor meiner Wahl in den Bundestag habe ich ja als Rechtsanwältin gearbeitet, unter anderem auch im Energierecht. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie ist neu, ihn gibt es erst seit dieser Legislaturperiode. Nun erlangt er eine besondere Bedeutung, was es inhaltlich sehr spannend macht.

Sie haben in diesem Jahr vor dem Bundestag bereits mehrere Reden gehalten, in denen Sie auch Gesetze, die die Ampelregierung auf den Weg brachten, kritisierten. „Gut gemeint, schlecht gemacht“, urteilten Sie etwa im Mai über das Energieeffizienzgesetz. Wie würden Sie es besser machen?

Das grundsätzliche Problem der Ampel ist: Es wird viel und lange diskutiert ‐ und wenn dann tatsächlich etwas auf den Weg gebracht wird, ist es nicht ganz durchdacht. Natürlich ist das auch der Tatsache geschuldet, dass wir durch den Ukrainekrieg in einer Ausnahmesituation waren und einige Weichenstellungen dadurch extrem beschleunigt wurden. Das Energieeffizienzgesetz ist nur eines von vielen Beispielen. Da ist das Problem, dass wir verpflichtenden Standards für alle haben ‐ aber viel zu wenig berücksichtigt wird, wie man überhaupt Anreize schaffen kann, die Ziele zu erreichen. Oder auch, wie die Nutzung von Abwärme so gestalten kann, dass es für den Unternehmer nicht nur zur bürokratischen Belastung wird.

Sie sagen: Es ist eines von vielen Beispielen. Was ist noch eines?

Das Gebäudeenergiegesetz. Welche Heizung brauche ich künftig ‐ das wird ja schon das ganze Jahr diskutiert, beschlossen und nachgebessert. Nun wurden vor kurzem die Förderrichtlinien vorgestellt. Diese bedeuten für mich aber wieder einen Rückschritt, weil sie die Technologieoffenheit, die wir als CDU immer fordern, weiter einschränken. Das sorgt für eine große Verunsicherung in einer zu großen Teilen bereits verunsicherten Bevölkerung.

Auch beim Thema Speichern von Energie haben Sie vor kurzem in Ihrer Bundestagsrede Kritik geäußert ...

Ja. Momentan wird das Energiewirtschaftsgesetz novelliert. Aber Regelungen, die man gleich mit regeln könnte, werden nicht geregelt ‐ in diesem Fall geht es um Energiespeicherung. Überhaupt fehlen bei der Ampel zentrale Weichenstellungen: eine Kraftwerksstrategie oder die Frage, wie unser Stromdesign der Zukunft aussieht. Der rote Faden fehlt ‐ und ich habe den Eindruck, dass auch das bei vielen Bürgern so ankommt. Das grundsätzliche Problem ist, dass drei Parteien in der Regierung die Arbeit deutlich schwieriger machen. Mal ist es Lindner gegen Paus, mal eine andere Konstellation, wie sich Minister gegenüberstehen ‐ es sind drei Parteien, die in Fragen, die über den Koalitionsvertrag hinausreichen, weit auseinander liegen. Das merkt man in der parlamentarischen Arbeit ganz häufig.

Was gibt es aus Ihrer Sicht Positives an der Ampelregierung?

Oh, da muss ich jetzt tatsächlich länger überlegen (lacht). Ehrlicherweise fallen mir mehr Kritikpunkte ein. In einem früheren Interview habe ich einmal gesagt: Die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Zuversicht ab, der Wohlstand schmilzt. Und wenn man Zahlen dazu anschaut: Das gilt für Deutschland, aber nicht für die Länder um uns herum, obwohl diese genauso von Energieknappheit und dem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Wenn Deutschland also das einzige Land ist, dessen Wirtschaft schrumpft, zeigt das, dass wir offensichtlich hausgemachte Probleme haben.

Ist es für Sie nicht frustrierend, in der Opposition zu sitzen und überhaupt keinen Einfluss zu haben?

Natürlich. Ich könnte jetzt sagen, dass ich es ja noch nicht anders kenne. Aber was an Politik Spaß macht, ist ja, dass man Gestalten kann. So ist es schade, dass ich nur Kritik äußern kann oder dass ich weiß, dass die Vorschläge aus dem Antrag, den ich zum Energiespeichern eingereicht habe, nicht angenommen werden.

Die Umfragewerte der CDU nehmen aktuell wieder zu. Wie wollen Sie selbst dazu beitragen, aus der „undankbaren“ Oppositionsrolle wieder zur aktiven Regierungspartei zu werden?

Ich kann das Bindeglied sein zwischen den Menschen im Kreis und der Bundespolitik. Es ist wichtig, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Mich erreichen pro Woche zehn bis 20 Anfragen zu verschiedenen Problemen. Meine Mitarbeiter prüfen diese, wir arbeiten uns ein und überlegen, was man machen kann.

Wenn man sich das Dokumentationssystem des Deutschen Bundestages anschaut, sieht man, welche Anfragen Sie bereits eingereicht haben. Das geht von Fragen wie zur Lade-Infrastuktur, Problemen mit der Postbank über Unterstützung für Erdbebenopfer bis hin zur Suizidprävention. Sind das die Themen, mit denen Bürgerinnen und Bürger sich an Sie wenden?

Ja, genau. Es ist eine ganze Bandbreite an Themen, die ich oft in Berlin weitergebe. Das läuft so, dass zunächst dazu eine Frage formuliert wird, die später in einen größeren Antrag münden kann.

Aber löst das Problem ja zunächst noch nicht ...

Klar, es ändert sich nicht direkt etwas, aber ich kann das Thema weiterverfolgen und dranbleiben. Als Abgeordnete bin ich ja auch Teil der Öffentlichkeit und kann Druck aufbauen ‐ sei es zum Beispiel aufzurufen, eine Petition zu unterzeichnen. Ein aktuelles Beispiel, wo sich meine Hartnäckigkeit ausgezahlt hat, ist das Wasserschloss bei Sulz. Da muss dringend saniert werden, aber der Förderantrag hat drei Mal nicht geklappt. Ich bin da in Berlin drangeblieben, habe immer wieder nachgehakt und auch Kontakt mit Claudia Roth aufgenommen ‐ und nun haben wir erst vor kurzem eine halbe Million Euro zugesprochen gekommen. Das hat mich sehr gefreut.

Ärgert es Sie, wenn Sie im Wahlkreis mit Ihrem Vorgänger Volker Kauder verglichen werden und von den großen Fußstapfen die Rede ist, die er hinterlassen hat?

Geärgert hat es mich nie, ich gehe gelassen damit um. Volker Kauder ist für mich eine Art Vorbild und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Deshalb freut es mich, wenn die Menschen positiv an ihn erinnern. Ich war aber von Anfang an der Meinung ‐ und er übrigens auch ‐ dass ein Vergleich nichts bringt. Zum einen haben wir völlig unterschiedliche Profile. Zum anderen sieht man sieht Volker Kauder am Ende seiner Zeit und bewertet mich am Anfang meiner Zeit. Ich sehe es als Ansporn, es gut zu machen ‐ wobei man den Ansporn, es gut zu machen, automatisch hat.

Ein anderes Thema: Wie stehen Sie zum Thema Migration?

Ich merke wie das Thema bewegt, aufwühlt, polarisiert. Ich bin ja nach wie vor auch Gemeinderätin in Mühlheim, da haben wir gerade auch immer wieder Diskussionen. Der Punkt, der mich alarmiert hat, war, als die Städte und Kreise klar gesagt haben: Wir schaffen das nicht mehr und sind an den Grenzen der Leistungsfähigkeit angekommen. Das war für mich ein Punkt, wo ich gedacht habe, da müssen wir gegensteuern.

Welche Lösungsansätze gibt es aus Ihrer Sicht?

Wenn man sieht, wie die Sozialstandards sind, die die verschiedenen Länder bieten, dann ist nicht von der Hand zu weisen, dass Deutschland da logischerweise ein attraktives Land ist. Das würde ich mir auch so aussuchen, wenn ich als Flüchtling mein Land verlassen müsste, das muss man gar nicht mit Vorwurf sagen. Richtig finde ich, darüber nachzudenken, bei den Sozialstandards nachzujustieren. Mehr Sach- als Geldleistungen zum Beispiel oder Geflüchtete schneller, unbürokratischer und verpflichtender in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Im Nachhinein gesehen ‐ die CDU hat da mit zugestimmt ‐ war es auch ein Fehler zu sagen, ukrainische Flüchtlinge fallen direkt ins Bürgergeld. Das sollten wir nachjustieren: etwa zu regeln, dass das künftig für Neuankömmlinge anders gehandhabt wird. Auch andere Länder, zum Beispiel Dänemark, haben solche Punkte nachjustiert.

Die Bundestagsabgeordnete für Rottweil und Tuttlingen, Maria-Lena Weiss. (Foto: Weiss )

Im Juli haben Sie sich in Rottweil als Rednerin auf der Anti-AfD-Kundgebung „Rottweil bleibt bunt“ deutlich gegen die AfD und jede Form von Extremismus ausgesprochen ‐ klarer als manch einer Ihrer CDU-Kollegen. Wie waren die Reaktionen darauf, auch von Ihren Fraktionskollegen in Berlin?

Die waren sehr gespalten. Es gab viele positive Reaktionen, aber auch solche, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass man die AfD so an den Rand drängt. Ich habe in Rottweil ganz klar gesagt, dass ich sowohl mit denen, die am rechten Rand stehen, als auch die, die am linken Rand stehen, nicht zusammen arbeiten kann. Bezüglich der AfD besteht in der CDU große Einigkeit, dass es auf Bundes- und Landesebene keine aktive Zusammenarbeit gibt.

Ich finde es richtig, dass man sich abgrenzt. Aber ‐ wenn man sich den aktuellen Fall aus Thüringen anschaut ‐ muss ich sagen, dass es nicht so weit führen darf, dass ich selber keine Anträge mehr stellen kann, nur aus Angst, dass da jemand zustimmt, den ich nicht möchte. Dadurch tun wir unserer Demokratie auch keinen Gefallen.

Nun zum Abschluss noch ein eher privates Thema: Ende August haben Sie Ihr drittes Kind, Tochter Elisa-Lotte, bekommen. Sie haben Ihre Schwangerschaft gar nicht groß publik gemacht. Warum? Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen Schwangerschaft und Muttersein in Bezug auf Ihre Aufgaben als Abgeordnete negativ ausgelegt werden könnten?

Grundsätzlich eignet sich eine Schwangerschaft nicht als Pressemitteilung. Ich habe das Thema weder verheimlicht noch an die große Glocke gehängt, schließlich gehört Muttersein und -werden ein Stück weit zum Frausein dazu. Kinder sind ein wesentlicher Bestandteil des christlich demokratischen Familienbildes, daher bin sehr glücklich und auch ein wenig stolz, einen Teil dazu beitragen zu können.

Eigentlich sollte es in unserer Gesellschaft doch Normalität sein, dass Frauen Spitzenpositionen ausüben und trotzdem Kinder bekommen ...

Ja, das sollte normal sein und ich nehme auch in Anspruch, dass es normal ist. Ich möchte auch anderen jungen Frauen Mut machen, trotz Kinder am Ball zu bleiben. Ich bin auch der Überzeugung, dass das jede Familie schaffen kann. Schauen Sie: Ich bin gerade innerhalb von 36 Stunden nach Berlin gefahren, habe im Bundestag geredet und bin zurückgefahren ‐ da hätte ich jetzt auch sagen können, nee mach ich nicht, ich bin noch im Mutterschutz. Man ist Mutter, aber ist trotzdem in der Rolle der Politikerin. Und wenn das einem Spaß macht, möchte man das ja auch nicht komplett auf die Seite schieben.

Ich bin der festen Überzeugung, man kann Beruf und Familie vereinbaren, egal welcher Beruf es ist. Und es ist immer wertvoll, wenn man auf ein familiäres Fundament zurückgreifen kann, da man daraus viel Kraft schöpfen kann.