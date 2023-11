Essen gehen ist etwas Wunderbares. Wenn man nicht gerade in einem Lokal landet, in dem die anderen Gäste so gar nicht mit ihrem kulinarischen Wissen hinterm Berg halten.

Ja bitte, die Gans

Schon beim Bestellen des Hauptgerichts wird ein Tamtam gemacht. Ja, bitte die Gans. Aber Knödel dazu? Nein! Auch kein Rotkraut. Statt dessen einfach ein leichtes Kartoffelgratin. Wie, das geht nicht? Logo: Wer was Leichtes will, muss auf Gratin verzichten. Das weiß doch jeder.

„Einen Roten!“

Und welchen Wein dazu? Ich will mich gerade äußern ‐ „Einen Roten!“ ‐ als am Nachbartisch bereits debattiert wird, ob es ein Spätburgunder aus Deutschland oder ein Barbera aus dem Piemont sein soll. Beide passen in der Regel bestens zur Gans und dürfen ruhig einige Zeit im Holz verbracht haben. Äh ja, das ist genau meine Meinung! Oder so.

Jetzt geht es los

Und dann gibt es kein Halten mehr. Damals, 1999, im Spanien-Urlaub, das war ein Wein! Der La Rioja Alta Gran Reserva, ein Träumchen! Nicht zu verachten der Pujanza Norte. Oder war es der Mas Doix?

Das weiß doch jeder

Da kommt unser bestelltes Tröpfchen. Ein Roter... Und darin Noten von Wildkirsche, Veilchen oder Vanille. Und natürlich jeder weiß im Raum, dass der Barbera im Allgemeinen reinsortig vergoren wird. Nicht wahr?

Ober! Kann ich bitte ein Sprite haben? Gerne einen 2022er, Südhang. Zweimal Eis, bitte. Alle anderen dürfen die saure rote Plörre gerne trinken! (iw)