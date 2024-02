Die Bauarbeiten am Rathaussteg beginnen wieder. Aus diesem Grund wird die Weimarstraße ab Mittwoch wieder halbseitig gesperrt. Das gibt die Stadt Tuttlingen bekannt.

Über mehrere Monate herrschte Winterpause am Rathaussteg. Bei einem Ortstermin Ende letzter Woche legten Vertreter der beauftragten Baufirma nun kurzfristig fest, dass die Arbeiten bereits in dieser Woche wieder beginnen.

Dabei geht es zunächst um die erneute Baustelleneinrichtung. So müssen zum Beispiel die Baugruben an den Brückensockeln nach den letzten Hochwassern wieder trockengelegt und mit Big-Packs gesichert werden. Danach werden die Betonsockel so weit vorbereitet, dass bis Ende April die vormontierten Brückenelemente eingesetzt werden können.

Teil der Weimarstraße ist zu

Ab Mittwoch wird aus diesem Grund auch wieder die Sperrung rund um den Rathaussteg eingerichtet.

Das heißt: Die Weimarstraße wird zwischen Unterer Hauptstraße und der Tiefgarage am Hotel Stadt Tuttlingen halbseitig gesperrt, aus Richtung Groß Bruck kann man nicht in die Weimarstraße einbiegen, und der Radverkehr am Nordufer der Donau wird wieder entlang der Stuttgarter Straße geführt.