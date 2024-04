„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt bleibt“ - Unter diesem Motto veranstaltete der Sprach-Kita-Verbund Tuttlingen/Schwarzwald-Baar am Donnerstag, 21. März, das Forum Sprach-Kitas im Gemeindezentrum Maria Königin in Tuttlingen. Mehr als 120 Personen waren der Einladung gefolgt und nutzten die Gelegenheit, sich über das Programm zu informieren, das von 2016 bis Mitte 2023 vom Bund betreut wurde und seitdem als Landesprogramm weitergeführt wird - zunächst befristet bis Dezember 2024.

Ob und wie es weitergeführt werden kann, dazu fand Volker Schebesta, Staatssekretär im Kultusministerium und CDU-Landtagsabgeordneter, in seinem Impulsvortrag klare Worte. Er betonte, dass die Landesregierung in den kommenden Jahren sehr viel Geld in den Bereich der sprachlichen Bildung investieren werde. Sofern der Bund auch in den kommenden Jahren zusätzliche Mittel bereitstelle, so der Staatssekretär, ist auch das Land gewillt, das Sprach-Kita-Programm in Baden-Württemberg weiterzuführen.

Bei der abschließenden Podiumsdiskussion stellte Katrin Dursch, Sprach-Kita-Fachkraft im Kindergarten Maria Frieden in Villingen-Schwenningen, ihre „Kinderbibliothek - Von Kindern, für Kinder“ exemplarisch für die Arbeit der Sprach-Kita-Fachkraft vor. Heike Hagen, Leiterin des Familienzentrums Schatzinsel in St. Georgen, stellte fest, dass das Sprach-Kita-Programm das Beste ist, was ihr in 40 Berufsjahren begegnet ist. Dies bekräftigte auch Sonja Liebsch, Sprach-Kita-Fachberatung des Verbundes Tuttlingen / Schwarzwald-Baar. Sie zeigte anhand der Ergebnisse der bundesweit durchgeführten Evaluierung des Sprach-Kita-Programms sehr eindrücklich die nachhaltige Wirkung des Programms auf. Katerina Zobolou vom Forum Frühkindliche Bildung und Staatssekretär Schebesta diskutierten über notwendige Strukturen zum Erreichen echter Bildungsgerechtigkeit.

Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Gäste in einer Ausstellung der Verbund-Einrichtungen persönlich von den vielfältigen Angeboten der Sprach-Kitas überzeugen. So zeigte beispielsweise der Kindergarten St. Elisabeth aus Donaueschingen sein Green-Screen-Projekt zur Medienbildung. Hier konnte man sich fotografieren lassen und mittels Green-Screen-Technik an einen völlig anderen Ort „beamen“ lassen.