Wegen L277–Sperrung: Firmen und Händler schlagen Alarm

Sie ist ein Stück betonierte Lebensader im Landkreis Tuttlingen: die L277. Wie sehr ein Brückenneubau — unter Vollsperrung der Straße — die Mobilität von Unternehmen, Arbeitnehmern und Bürgern einschränken würde, will eine Umfrage von IHK und ProTUT zeigen. Genauere Daten liefert eine interne Analyse des Medizintechnik–Unternehmens KLS Martin Group.

Waren– und Pendelverkehr kostet fast halbe Million Euro

Ein Standort vor der Brücke in Tuttlingen, zwei in Mühlheim und Fridingen dahinter. Kaum ein Unternehmen im Landkreis Tuttlingen wäre von der Vollsperrung der L277 so betroffen wie die Tuttlinger Firma. Allein der unternehmensinterne Warenverkehr zwischen der Produktion in Mühlheim und der Logistik in Tuttlingen würde KLS Martin schon 160.000 Euro zusätzlich kosten.

„Dreimal am Tag pendelt ein LKW auf der Strecke, zusätzlich fahren wir noch fünfmal mit einem Sprinter“, sagt Thomas Hipp, Geschäftsführer Finanzen der KLS Martin Group.

Anstatt von 7,2 müssten 21 Kilometer pro Weg gefahren werden, wenn es bei der Umleitung über Neuhausen ob Eck bliebe. Dies gilt auch für rund 20 Mitarbeiter, die in ihrer Arbeitszeit zwischen den Standorten pendeln und dabei rund 560 Kilometer mehr auf der Straße unterwegs wären. Auch dies würde — allerdings berechnet auf 17 Monate Bauzeit — zu Mehrkosten von 300.000 Euro führen.

KLS Martin überprüft Aufwand für Mitarbeiter

Vergleichsweise geringe Summen im Vergleich zu dem, was den Mitarbeitern blühen kann. KLS Martin hat „adressenscharf“ ermittelt, wie viele Personen schon auf dem Arbeitsweg von der Sperrung betroffen sind.

Wenn man den gesunden Menschenverstand einsetzt, dann kann die Vollsperrung nicht die richtige Entscheidung sein. KLS Martin–Geschäftsführer

„Aus Richtung Tuttlingen pendeln rund 160 Mitarbeitende nach Mühlheim. In der Gegenrichtung nach Tuttlingen sind es rund 60 Mitarbeitende“, bilanziert Hipp. Im Durchschnitt würde jeder Arbeitnehmer 22 Kilometer mehr fahren und 20 Minuten mehr im Auto verbringen. „Wenn man den gesunden Menschenverstand einsetzt, dann kann die Vollsperrung nicht die richtige Entscheidung sein“, sagt der KLS Martin–Geschäftsführer.

Angst vor Kündigungen

Für alle Mitarbeiter kämen bei einer Baumaßnahme über 17 Monate 1,6 Millionen Kilometer, 2,2 Millionen Euro Mehrkosten für Treibstoff und 32.000 Stunden zusätzliche Fahrtzeit zusammen. „Wir schneiden die Mitarbeitenden doch vom Arbeitgeber ab. So werden die Unternehmen unattraktiver“, sagt Hipp, der für sich und die anderen Firmen Nachteile im Kampf um Mitarbeiter fürchtet.

Anstatt sich viele Monate noch länger ins Auto zu setzen, könnten sich die Arbeitnehmer andere Jobs suchen, die eine bessere Work–Life–Balance bieten.

Diese Sorge haben auch die 127 Unternehmen, die an einer Kurzumfrage der Industrie– und Handelskammer (IHK) Schwarzwald–Baar–Heuberg sowie des Tuttlinger Gewerbe– und Handelsvereins ProTUT mitgemacht haben. Fast alle (109) führen die längeren Fahrten der Mitarbeiter als „drohend“ auf. Die meisten beteiligten Firmen haben zwischen einem und zehn (94) oder zwischen elf und 50 Mitarbeiter (29), die täglich die L277 benutzen.

Handel fürchtet: Kunden bleiben dauerhaft weg

Zweite Hauptsorge aufgrund der geplanten Baustelle ist, dass Termine zwischen Kunden sich verzögern oder entfallen. 91 der 127 Unternehmen geben das an und haben nach den Angaben aus der Umfrage zwischen einem und fünf (57), sechs und zehn (32) oder elf und 50 Kunden (24), die täglich die L277 nutzen.

„Die Sperrung der Bundesstraße bei Wurmlingen bringt Einbußen von 15 bis 20 Prozent. In den ersten Tagen waren es sogar 30 Prozent“, berichtet Frank Butsch, Inhaber von Intersport Butsch und Ressortleiter Handel bei ProTUT.

Im Vergleich zur Sperrung der L277 sei die Sanierung des Kreisverkehrs in Richtung Rietheim–Weilheim mit zwei Monaten ein verhältnismäßig kurzer Eingriff in den Straßenverkehr.

„Das geht ja über eineinhalb Jahren. Den Umsatzrückgang hole ich nicht mehr auf, das fällt nach hinten weg“, sagt er und warnt vor den langfristigen Folgen: „Für die Kunden ist die Strecke nach Tuttlingen, Spaichingen, Rottweil oder Sigmaringen doch fast gleich lang. Und wer zwei Jahre zufrieden woanders einkauft, der kauft doch dann nicht mehr in Tuttlingen.“

Bürger fahren fast fünfmal am Tag über L277

Am besten lässt sich die Bedeutung der L277 für die Region aber aus der Umfrage unter den Bürgern (213) herauslesen. Familien fahren auf der Straße, um zur Arbeit zu kommen (172), für Einkäufe (127), Arztbesuche und Behördengänge (101) oder für Freizeitaktivitäten (85). Mehr als die Hälfte nutzt ein– bis zweimal die Straße, ein Drittel drei– bis viermal und ein Achtel sogar mehr als fünfmal.

Eine Sperrung der L277 würden Unternehmen, deren Transportkosten sich pro Monat laut Umfrage um durchschnittlich 1263 Euro erhöhen würden, für 73 Tage im Durchschnitt akzeptieren. Bei den Bürgern sind es nur 47 Tage. „Die Brücke muss saniert werden. Aber bitte mit Augenmaß planen und nicht rein nach Gesetzgebung“, meint Butsch. Und Hipp bringt diese Anforderung an die Planer in Verkehrsministerium und Regierungspräsidium auf den Punkt: „Erst grübeln, dann dübeln.“