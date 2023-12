Bereits zum zehnten Mal fällt zum Jahresende in Tuttlingen der Startschuss für den Silvesterlauf - voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder ohne Schnee. Die Auswahl an Wettbewerben mit einem Fünf- und Zehnkilometerlauf bleibt gleich wie in den Auflagen zuvor. Wegen der Erneuerung des Rathausstegs wird die Weimarstraße für mehrere Stunden während der Wettbewerbe in der Mittagszeit am 31. Dezember teilweise gesperrt.

Mindestens 1600 Sportler sind bei Laufevent dabei

Die Tuttlinger Sportfreunde als Veranstalter des Silvesterlaufs können sich erneut auf ein großes Teilnehmerfeld freuen. Denn auch in diesem Jahr werden wieder viele Läufer und Walker an der Startlinie stehen. „Wir registrieren rund 1600 Voranmeldungen. Das ist eine sehr erfreuliche Anzahl“, betonte Thilo Seeburger, der zusammen mit rund zehn Vereinskollegen seit 2012 das eingespielte Organisationsteam bildet, in dem jeder seit Jahren seine festen und vertrauten Aufgaben hat. Die Anmeldeanzahl bleibt damit gegenüber dem Vorjahr stabil.

Sportler laufen lieber kürzere Distanzen

Allerdings zeichnet sich ein Trend ab, wie Seeburger mit Blick auf die Voranmeldungen feststellt: Während früher der Zehnkilometerlauf deutlich mehr Teilnehmer als der Lauf über fünf Kilometer hatte, werde die kürzere Distanz immer beliebter und habe nun fast gleich viele Teilnehmer. Vor allem hätten sich deutlich mehr Frauen für die fünf anstatt die zehn Kilometer angemeldet. Die Tuttlinger Sportfreunde bieten außerdem im Rahmen des Silvesterlaufs in diesem Jahr wieder einen Bambini-Lauf sowie mehrere Schülerläufe und ein Walking-Wettbewerb über fünf Kilometer an.

Für mehrere Stunden geht es in der Weimarstraße nur zu fuß vorwärts

Eine Änderung gegenüber den Vorjahren gibt es allerdings, denn der offizielle und vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) vermessene sowie bestenlistenfähige Rundkurs über 5000 Meter entlang der Donau muss minimal abgeändert werden. Grund dafür ist die Baustelle für die Erneuerung des Rathausstegs. An der Stelle können die Teilnehmer nicht wie gewohnt auf dem Gehweg laufen, sondern müssen aufgrund der Baustelle auf die Weimarstraße ausweichen. Das hat zur Folge, dass die Straße am Sonntag, 31. Dezember, ab etwa 12 Uhr für zwei bis drei Stunden während des Fünf- und Zehnkilometer-Wettbewerbs von der Groß Bruck bis auf Höhe des Poststegs für den Verkehr gesperrt werden muss. Für die Teilnehmer bleibt die Strecke aber nahezu unverändert, lediglich einige wenige Meter müssen mehr zurückgelegt werden aufgrund des Ausweichens auf die Straße.

Alle Wettbewerbe werden an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule gestartet. Dort befindet sich auch das Ziel. Die Strecke des Bambini-Laufs und der Schülerläufe verlaufen rund um die Steinbeis-Schule. Die Siegerehrungen für die Kinder finden direkt im Start- und Zielbereich statt, die Ehrungen für den Fünf- und Zehnkilometerlauf in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums. Die Tuttlinger Sportfreunde bitten zudem alle Zuschauer und Teilnehmer auf dem Festplatz zu parken. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten bis zum IKG und dem Start-Ziel-Bereich.