Die Veranstaltung mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger in Tuttlingen stand für Mittwochabend im Aesculapium schon lange fest. Der Veranstaltungsort wurde kurzfristig verlegt, Grund sind offenbar Bauern- und Handwerkerproteste. Doch die Bauern ändern nun auch ihre Pläne.

Bei der Demo für Mittwoch war eigentlich geplant, zwischen 17.30 und 21 Uhr erneut den Aesculap-Kreisel am westlichen Tuttlinger Ortsausgang lahmzulegen. Traktoren und andere Fahrzeuge sollten durch den Kreisel und entlang der Bahnhofstraße fahren und damit den Verkehr aufhalten.

Diese Straßenzüge waren auch deshalb gewählt, weil die Grünen-Abgeordnete Brugger ab 19 Uhr in einem Hörsaal im Aesculapium an der Bahnhofstraße sprechen sollte. Thema ihres Vortrags: „Wie wir in einer unfriedlichen Welt gemeinsam Freiheit, Sicherheit und Menschenrechte verteidigen können.“

Neuer Veranstaltungsort

Unter diesen Umständen wollte das Medizintechnikunternehmen Aesculap jedoch nicht länger Gastgeber der Veranstaltung sein. Nach Gesprächen mit dem Grünen-Kreisverband "sind wir gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass das Aesculapium für die geplante Veranstaltung nicht infrage kommt", teilt Matthias Winkler, Pressesprecher von Aesculap, mit. Die Teilnehmerzahl sei schwer kalkulierbar und aufgrund der Proteste werde die Zufahrt für die Gäste erschwert, heißt es weiter.

Empfohlene Artikel Besuch aus Berlin Kevin Kühnert kommt nach Tuttlingen q Tuttlingen

Aesculap habe den Grünen aber Unterstützung angeboten, "bei der Organisation eines alternativen Veranstaltungsortes sowie auch hinsichtlich der Verpflegung mit Essen und Getränken im Gemeindehaus".

Der Vortrag wird nun im katholischen Gemeindehaus St. Josef an der Gutenbergstraße stattfinden. Der Grünen-Kreisverband informierte am Dienstagabend darüber auf seiner Website und auf Social-Media-Kanälen.

Grüne enttäuscht

"Alles ein bisschen schade", meint dazu Jens Metzger aus dem Vorstand der Kreisgrünen. Er wäre lieber im Aesculapium geblieben und hätte sich auch von den Demonstranten mehr Ehrlichkeit gewünscht. "Ich habe erst am Dienstag vom Ordnungsamt erfahren, dass eine Demo geplant ist", sagt Metzger. Dabei seien die Grünen mit den Bauern und Handwerkern im Gespräch gewesen.

Wir wissen, dass wir die Welt nicht in ein paar Wochen umkehren können, aber da passiert gar nix. Ulrich Diener

Aufgrund der Verlegung ändern nun auch die Protestler ihre Route. Wie genau die Fahrzeuge fahren werden, stehe noch nicht fest, sagte Ulrich Diener unserer Redaktion am Mittwochvormittag. Auf jeden Fall solle es aber am Gemeindehaus vorbeigehen. Diener, Landwirt und CDU-Stadtrat, hat zuletzt Bauern-Demos in Tuttlingen organisiert, diesmal hat CDU-Stadtratskollege Axel Enslin die Demo angemeldet.

Diener sagt, den Bauern und Handwerkern gehe es um grundlegende Änderungen in politischen Vorgaben für ihre Betriebe. Bislang höre er dazu aus Berlin nur leere Versprechungen und Arroganz, sagt Diener. „Wir wissen, dass wir die Welt nicht in ein paar Wochen umkehren können, aber da passiert gar nix.“ Es gehe um mehr Gesprächsbereitschaft von Seiten der Politik.

Auch mit Agnieszka Brugger hätten sie gern diskutiert, aber das Gespräch komme nun nicht zustande. Das liege aber am Ortswechsel und der kurzfristig anberaumten Demo, die die Situation chaotisch mache, entgegnet Jens Metzger. Gesprächsbereitschaft sei auf jeden Fall vorhanden, "wir reden lieber konstruktiv als Galgen aufzuhängen".

Aus dem Wahlkreisbüro von Brugger heißt es, die Abgeordente sei zu einem anderen Termin durchaus gesprächsbereit. Darüber hinaus habe es schon diverse Treffen mit Landwirten gegeben, weitere seien anberaumt.

Querdenker-Gruppe will mitmischen

Indes ruft auch die Querdenker-Gruppe „Rottweil steht auf“ in ihrem Social-Media-Kanal dazu auf, sich an der Demo am Mittwoch in Tuttlingen zu beteiligen. „Das ist uns nicht bekannt“, sagt wiederum Diener. Die Organisatoren in Tuttlingen würden aber ein Auge darauf haben, „mit den Sachen wollen wir nichts zu tun haben“.

Man muss sehen, wie sich das entwickelt. Matthias Wörner

Polizei und Stadtverwaltung befinden sich bezüglich der Rahmenbedingungen für die Demo noch in der Abstimmung. Das Aesculapium wäre der Polizei als abgeschlossener Ort für die Veranstaltung lieber gewesen, sagt Matthias Wörner, Leiter des Tuttlinger Polizeireviers, aber man werde eine Lösung finden.

Dass Querdenker in diversen Städten versuchen, „die Proteste zu kapern“ sei der Polizei bekannt. Von Seiten der Bauern und Handwerker seien die Demos bislang aber meist ordnungsgemäß verlaufen. „Man muss sehen, wie sich das entwickelt“, meint Wörner.