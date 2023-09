Auch wenn die Sanierung der Gymnasien insgesamt gut voranschreitet, gibt es erneut Pech und Pannen. Eine weitere Firma ist pleite, ohne ihr Werk vollendet zu haben. Eine Schadenssumme im mittleren fünfstelligen Bereich entstand durch Löcher im Dach und einem Wasserschaden, nachdem Unbekannte offenbar Gerüstteile vom IKG–Turm geworfen hatten.

Bis mindestens Jahresende wird es in der Aula der Gymnasien keine Deckenverkleidung geben. Eigentlich war diese schon fertig, doch die Stadt stellte Mängel fest: Sowohl von der Optik als auch von der Verarbeitungsqualität war die Decke nicht optimal. „Das wurde seitens der Stadt von Anfang an angemahnt“, so Pressesprecher Arno Specht.

Deckenverkleidung abgebaut und dann die Arbeit eingestellt

Also musste die zuständige Trockenbaufirma die fehlerhafte Decke im Rahmen der Gewährleistungsansprüche wieder abbauen. Um den Betrieb nicht zu stören, wurde mit diesen Arbeiten bis zu den Sommerferien gewartet.

Der Innenhof des Immanuel-Kant-Gymnasiums mit dem noch immer eingerüsteten Turm im Hintergrund. (Foto: Dorothea Hecht )

Das Problem: Kaum hatte die verantwortliche Firma im August die Deckenverkleidung abgebaut, gab sie bekannt, dass sie insolvent sei und stellte die Arbeiten in der Aula ein. „Das Tuttlinger Projekt hat mit der Insolvenz allerdings nichts zu tun — sie liegt in anderen Projekten des Unternehmens begründet“, stellt Specht klar. Kurzfristig ließ die Stadt Tuttlingen die Aula so herrichten, dass sie zumindest benutzbar ist. „Es fehlt eben die Deckenverkleidung — also ein rein optischer Mangel“, meint Specht.

Aktuell laufen Gespräche mit Ersatzfirmen. Bis die Angebote eingetrudelt sind und die Ersatzfirma tatsächlich loslegt, werden noch einige Wochen ins Land ziehen.

Auch Fassaden–Firma ging pleite

Ärger und Verzögerungen hatte es zuletzt auch um die halbfertige Fassade des IKG–Turms gegeben. Die Zusammenarbeit mit der beauftragten Firma gestaltete sich so schwierig und unzuverlässig, dass die Stadt ihr schließlich kündigte. Eine andere Firma führt die Arbeiten derzeit nun zu Ende — musste dabei aber zunächst Mängel des Vorgängers beheben.

Baustelle herrscht auch rund um die Schulen. (Foto: Dorothea Hecht )

Um weit mehr als bloß um die Optik geht es bei einem anderen Schadensfall. Während der Sommerferien war aufgefallen, dass es in der neuen Teeküche des IKG–Lehrerzimmers von der Decke tropfte. Durch das Wasser waren die Möbelstücke bereits aufgequollen.

Löcher im Dach, Wasser drang ein

Bei der Suche nach der Ursache stellte die Stadt fest: Auf dem Dach über der undichten Stelle befanden sich Löcher — entstanden von Gerüstteilen, die offenbar vom Dach des IKG–Turms hinunter geworfen wurden. Wer dafür verantwortlich ist, konnte nicht festgestellt werden. Die Stadt geht davon aus, dass es Unbefugte waren, die in die Baustelle eingedrungen sind.

Ein Baufehler sei es nicht, betont Specht. Dafür spreche, dass die Abnahme der Dacharbeiten bereits im vergangenen Jahr erfolgte. „Die Dachabdichtung war in diesem Bereich schon über ein Jahr alt und es gab bislang keine Probleme. Dass die Undichtigkeiten Folge eines Baufehlers waren, ist also unwahrscheinlich. Umso auffälliger war, dass genau an der undichten Stelle jetzt das Gerüstteil lag“, so der Stadt–Pressesprecher.

Vermuteter Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, „wir gehen aber von einer mittleren fünfstelligen Summe aus“, so Specht. Der Schaden sei der Versicherung gemeldet worden. Auch eine neue Teeküche wurde bereits bestellt.