In seinem neuen Musikvideo sitzt er auf der Tribüne des Donaustadions, läuft quer über die Tartanbahn, bleibt mitten auf dem Fußballfeld stehen und singt. Dass Crischa Wagner Musiker aus Tuttlingen ist, sieht man an dem Setting genau. Am Freitag hat seine neue Single „Was wenn wir“ veröffentlicht — komplett in Eigenproduktion.

Besonderes Projekt für den Musiker

Zehn Jahre ist es her, dass der Musiker zuletzt neue Musik veröffentlicht hat. „Das Leben kam dazwischen“, sagt er. Letzten Freitag war es nun aber wieder soweit. Und: „Es ist ein besonderes Projekt für mich, da ich alles ohne Plattenfirma, sondern mit Freunden alleine produziert und veröffentlicht habe“, sagt er.

Das Video hat der Tuttlinger zusammen mit Videograf und Mediengestalter Marco Bogdanovic im Tuttlinger Donaustadion gedreht. Das Genre geht — wie alle seiner Songs — in Richtung Singer–Songwriter. „Aber dieses Mal so, wie ich es noch nie hatte“, sagt er und meint damit den Gitarrensound, der an Festivals erinnert, gemischt mit einem modernen Beat.

Hauptberuflich Pädagoge

„Ich habe eigentlich die letzten zehn Jahre immer gesagt, ich möchte wieder aktiv Musik produzieren. Nur der Moment hat nicht gepasst“, erinnert er sich. Denn neben der Musik arbeitet der Tuttlinger hauptberuflich als Pädagogischer Leiter in der Tuttlinger Kennedy–Schule. „Und trotzdem war ich eigentlich seit ich 14 Jahre alt bin Künstler“, sagt der heute 38–Jährige.

Startschuss für weitere Projekte

Umso wichtiger ist ihm seine neue Single jetzt. „Es ist quasi der Startschuss für ganz viele weitere Projekte und Musik, die ich für die kommenden Monate geplant habe“, sagt er. Genaue Details möchte er allerdings noch nicht verraten. „Ich habe viel zu sagen“, ergänzt er.

Um zwei Menschen, die sich voneinander distanziert und sich unterschiedlich entwickelt haben. Und sie fragen sich, ob sie nochmal zusammenfinden, wenn sie sich wiedersehen. Crischa Wagner über den Inhalt

Und um was geht es in dem Lied? „Um zwei Menschen, die sich voneinander distanziert und sich unterschiedlich entwickelt haben. Und sie fragen sich, ob sie nochmal zusammenfinden, wenn sie sich wiedersehen“, fasst der Musiker zusammen.

Neue Single in Eigenproduktion

Dass er die Single komplett ohne Plattenfirma produziert, sieht der Tuttlinger mittlerweile positiv. „Ich bin mein eigener Chef, darf genau das machen, was mir in den Sinn kommt und bin viel ungebundener“, sagt er.

Noch bei seinem letzten Album hat Wagner mit der Plattenfirma „Universal“ zusammengearbeitet und wurde vor allem wegen eines Liedes häufig angesprochen: „Wo bist du?“, eigentlich ein Song über John Lennon lief plötzlich als Werbesong für das „Supertalent“ des Senders RTL.

„Ich wusste, dass das Lied sicher irgendwann mal zu hören sein wird, aber ich dachte eher in Bezug auf eine Beatles–Doku“, sagt der Tuttlinger und schmunzelt. „Es war ganz cool, aber wirklich weitergebracht hat es mich damals nicht“, erzählt er.

Single auf allen Streaming–Diensten

Seine neue Single möchte der 38–Jährige auch zelebrieren. „Wir stoßen auf jeden Fall mit einem Glas Sekt an“, sagt er. Zu hören gibt es den Song auf der Video–Plattform „Youtube“, sowie auf allen bekannten Streaming–Diensten. Und: „sicherlich auch irgendwann auf Schallplatte“, sagt er.