Als der Rauchwarnmelder in der Nacht zu Samstag vor einer Woche ausgelöst hat, haben Nachbarn die Rettungsdienste verständigt. Denn es war nicht klar, ob die Bewohnerin im Haus ist oder sich irgendwo anders aufhält. Als auf das Klingeln hin niemand öffnete, hebelte die Feuerwehr die Terrassentüre auf, um ins Haus zu kommen. „Schließlich weiß man nicht, ob es um Leben oder Tod geht“, sagt der Tuttlinger Feuerwehrkommandant Klaus Vorwalder.

Wo ist die Bewohnerin?

In diesem Fall in Eßlingen ging alles gut aus. Die betagte Frau, die das Haus alleine bewohnt, befand sich im Krankenhaus, als der Warnmelder sein durchdringendes Piepsen angestimmt hat. Wie sich später herausgestellt hat. Rauch war nirgends zu entdecken.

Auch bei der Kontrolle mittels Wärmebildkamera gab es keinen Hinweis auf Gefahr. „Ein technischer Defekt“, nennt Vorwalder den mutmaßlichen Grund dafür, warum das Gerät einen massiven Warnton ausgestoßen hat. Nicht zu verwechseln mit dem Piepsen, wenn die Batterie leer ist. Oder moderne Gefriertruhen, die auch Warnsignale ausstoßen, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist.

Feuerwehrleute sind auf Hinweise angewiesen

Solche Einsätze hat die Tuttlinger Feuerwehr wegen Rauchwarnmeldern rund 50 Mal im Jahr. Und auch, wenn es sich um Fehlalarme handelt, appelliert er an die Bürger: „Die Feuerwehr ist darauf angewiesen, dass sie bei einem Warnton verständigt wird.“

Auch Fehlalarme kosten nichts

Keiner, weder der Anrufer bei der Leitstelle noch der Besitzer des Hauses, werde zur Kasse gebeten, falls es sich um falschen Alarm handelt. Das könne im Vorfeld ja auch niemand wissen. Unter Umständen sind die Bewohner des Hauses durch Dämpfe bewusstlos geworden und brauchen Hilfe. Zwei Drittel aller Brandopfer werden nachts im Schlaf überrascht. Die meisten davon in ihren eigenen vier Wänden. Sie sterben allerdings nicht durch Verbrennungen, sondern an den Folgen einer Rauchgasvergiftung durch Brandgase.

Muss der Urlaub abgebrochen werden?

Halb Tuttlingen ist gefühlt gerade im Urlaub. Die meisten von ihnen dürften Rauchwarnmelder in den eigenen vier Wänden installiert haben. Wenn die auslösen und die Feuerwehr anrückt, aber niemand öffnet, wird zuerst abgefragt, ob ein Nachbar einen Schlüssel hat oder ob es einen Hausmeister gibt, der den Helfern Zugang zur Wohnung verschaffen könnte. Wenn nicht, „gehen wir auf dem schnellsten Weg rein“, sagt der Kommandant.

Teuer in der Instandsetzung

Vielleicht ist irgendwo ein Fenster gekippt, sonst wird die Haustüre aufgehebelt oder wie in Eßlingen die Terrassentüre gewaltsam geöffnet. Diesen Weg haben die Feuerwehrleute gewählt, so Vorwalder, weil die Hauseingangstüre ein neueres, massives Modell gewesen sei. Schwierig, dadurch ins Haus zu gelangen und teuer in der Wiederinstandsetzung.

Aber: Die Feuerwehr verschließt den mutmaßlichen Brandort auch wieder. „Sollte es zu einer Türöffnung gekommen sein, werden natürlich danach die notwendigen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt“, so Polizeisprecher Dieter Popp. Sei es durch einen Schlosswechsel und Info an die Betroffenen, wo der Schlüssel bis zur Rückkehr deponiert wird oder andere Sicherungsmaßnahmen. Zum Beispiel mittels Tür– oder Fensterverschalung mit Bretterwand oder ähnlichem.

Die 112 ist die richtige Nummer

Deshalb muss ein Urlaub also nicht zwangsweise abgebrochen werden. Die Kosten dafür kommen aber auf die Hausbesitzer zu. In der Regel treten die Ortspolizeibehörden der jeweiligen Städte als Rechnungssteller auf.

Wenn es tatsächlich brennt, werden die Hausbewohner oder -besitzer in eigenem Interesse schnellstmöglich nach Hause kommen wollen und den Schaden begutachten.

Wenn die 112 von Nachbarn oder Anwohner gewählt wird, werden neben der Feuerwehr auch Polizei und Rettungsdienste mitalarmiert. „Denn wir müssen immer davon ausgehen, dass die Bewohner, Mensch und Tier, zu Hause sind und vielleicht schon ohnmächtig“, erklärt der Feuerwehrkommandant.