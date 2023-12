Es ist ein Sorgenkind der Gemeinde. Schon seit Jahrzehnten. Es ist besonders geschützt, und genau das macht die Sache kompliziert. Und teuer.

Doch lange soll es nicht mehr dauern, bis sich endlich was tut. Erst in diesem Jahr waren einige Räume nach einem Unwetter wieder nass, weil Wasser eingedrungen war.

Das sorgte sogar dafür, dass die telefonische Erreichbarkeit für mehrere Tage nicht gegeben war - zum Glück zur Urlaubszeit. Doch schon bald soll das ein Ende haben. Die Umzugskartons wurden gepackt, die neuen Räumlichkeiten für die Übergangszeit bereits bezogen.

Ein notwendiger Antrag ist Ende September eingereicht worden. Wirklich los geht es zwar erst im kommenden Jahr, doch will man in der Gemeinde in den Startlöchern stehen. Ein spezielles Programm lässt sogar auf eine ordentliche Förderung hoffen.

