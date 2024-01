Entweder das Essen ist schon teurer geworden oder es wird in den nächsten Wochen teurer: Die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz - seit 1. Januar gelten für Speisen statt sieben wieder 19 Prozent -, die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln und höhere Löhne machen sich bemerkbar. Doch nicht überall.

Hier sind vier Preisbeispiele, was Essen in Tuttlingen nun kostet.

1. Das Wiener Schnitzel mit Pommes und Salat

19,50 Euro statt bisher 17,80 Euro: So viel kostet der Klassiker Schniposa jetzt im „La Vie“ am Place de Draguignan. Es ist die erste Preissteigerung „seit bestimmt eineinhalb bis zwei Jahren“, so Wirtin Veronika Trettner. Und statt den 2,13 Euro, die eine Erhöhung um zwölf Prozentpunkte betragen würde, hat sie nur um 1,70 Euro erhöht.

Der Beilagensalat ging um einen Euro hoch, so wie fast jedes andere Gericht um diesen Betrag auch. Die Getränkepreise sind gleich geblieben, auch, weil der Mehrwertsteuersatz hier unverändert bleibt.

Den Anstieg durch die Mehrwertsteuer muss ich mir wieder holen. Veronika Trettner

„Eigentlich hätte ich die Preise schon im Herbst erhöhen müssen“, sagt Trettner. Und sie zählt auf, was zuletzt alles teurer geworden ist: Krankenversicherung, Müllgebühren, Strom und Gas sowie Personalkosten.

Doch sie könne nicht alle paar Wochen mit neuen Preisen kommen. Also hat sie das neue Jahr abgewartet. Ihr geht es wie den meisten ihrer Kollegen: „Den Anstieg durch die Mehrwertsteuer muss ich mir wieder holen“, sagt sie.

Und was sagen die Kunden dazu? Nun ja, die neuen Preise gelten ja erst seit knapp zwei Wochen. Die meisten hätten Verständnis gezeigt, denn es merke jeder selber beim Einkaufen, dass alles teurer geworden ist. Wer essen geht, gönne sich das bewusst, meint Trettner.

Sie ist zufrieden damit, wie ihr Betrieb läuft, schaut aber dennoch skeptisch in die Zukunft. „Ich bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt“, und meint damit weitere politische Entscheidungen.

2. Der Döner

Was wäre Tuttlingen ohne seine Dönerläden. Die Nachfrage nach der türkischen Teigtasche ist groß in der Donaustadt und gerade zur Mittagszeit ist bei Diyar Kebap in der Unteren Hauptstraße immer viel los. Doch auch Besitzer Ikram Akbal kommt wegen der erhöhten Mehrwertsteuer um eine Preiserhöhung nicht herum.

Wir haben bislang keine schlechte Rückmeldung bekommen. Ikram Akbal

Ein Euro mehr - statt 6 nun also 7 Euro - kostet der klassische Döner. „Wir mussten die Preise auf der gesamten Karte insgesamt um rund zehn Prozent erhöhen“, erzählt Inhaber Ikram Akbal.

Seit Anfang des Jahres gelten die neuen Preise in dem Dönerladen. Im Vergleich zur Konkurrenz liegt der Dönerpreis allerdings voll im Durchschnitt - teilweise sogar darunter.

Besonders das Verpackungsmaterial sei für den Inhaber teurer geworden, aber auch Fleisch oder die anderen Zutaten seien im Einkaufspreis gestiegen.

Einige seiner Kunden hätten die Erhöhung zwar bereits wahrgenommen, seien allerdings sehr verständnisvoll: „Wir haben bislang keine schlechte Rückmeldung bekommen“, erzählt Akbal.

3. Die Schwarzwälder Kirschtorte

Seit zwei Jahren ist der Preis im Café Walter für ein Stück Kuchen nicht gestiegen und das wird er wohl auch bis mindestens zum Monatsende noch nicht.

wir haben die Befürchtung, dass die Leute nicht mehr kommen, wenn wir die Preise erhöhen oder weniger auf den Teller legen. Gerlinde Gross

Man will abwarten, wie sich die seit Januar erhöhte Mautgebühr für Lkw auswirkt, heißt es im Gespräch. Schließlich kommt Obst wie Ananas oder Pfirsich aus Spanien auf die Gabel im Tuttlinger Café. „Solange wird nix gemacht.“

Wer sich sein Stück Schwarzwälder Kirschtorte mit nach Hause nimmt, zahlt 3,30 Euro. Wer sich gemütlich ins Café setzt, muss 3,90 Euro für die Backware bezahlen.

Auch im Café Herzlich haben Stefanie und Gerlinde Gross die Preise bisher belassen. „Wir sind mit dem Besuch durch die Kundschaft sehr zufrieden. Aber wir haben die Befürchtung, dass die Leute nicht mehr kommen, wenn wir die Preise erhöhen oder - wie beim Frühstück - weniger auf den Teller legen“, befürchtet Gerlinde Gross.

Als im vergangenen Jahr die Milch teurer wurde, habe man den Preis für den Milchkaffee um 20 Cent angehoben und kritische Nachfragen der Kundschaft bekommen.

Aktuell kostet das Stück Schwarzwälder Kirschtorte im Café 3,80 Euro. Würden Mutter und Tochter Gross die erhöhte Mehrwertsteuer an die Kunden weitergeben, läge der Preis jenseits der vier Euro. Und wäre dann wohl nicht mehr vertretbar.

4. Das Burger-Menü

Im „Gut Bürgerlich“ in der Tuttlinger Waaghausstraße gibt es handgebratene Burger in diversen Variationen - die seit diesem Jahr rund 1,50 Euro pro Menü mehr kosten. „Wir mussten bei diversen Sachen aufschlagen“, sagt Inhaber Antonio Pacilli. Unter anderem sei der Käse im Einkauf deutlich teurer geworden.

Wir müssen die Preise anheben, sonst überleben wir nicht mehr. Antonio Pacilli

Für ein Hamburger-Menü mit Pommes und Getränk werden deshalb 15,10 Euro fällig, 2023 kostete es noch 13,50 Euro. Das gleiche Menü mit Cheeseburger gibt es für 16,60 Euro.

Was sagen die Kunden dazu? Er habe es auch schon erlebt, dass Gäste ins Lokal kamen, einen Blick auf die Karte warfen und wieder umgedreht seien, erzählt Pacilli. Aber: „Wir haben überwiegend Stammgäste, die wissen, wie die Lage ist, die verstehen das.“

Neben dem Mehrwertsteuersatz sei auch der Mindestlohn gestiegen, sagt Pacilli. „Wir müssen die Preise anheben, sonst überleben wir nicht mehr.“

5. Die Pizza

Einer der Klassiker beim Italiener: eine Pizza Salami. Zum neuen Jahr ist sie im „La Gondola“ an der Bahnhofstraße nicht teurer geworden. Er habe aber im Herbst aufgeschlagen, sagt Inhaber Vito Cifuni. Bei vielen Gerichten seien es dabei 30 bis 40 Cent mehr geworden, bei der Pizza Salami stieg der Preis von 8,70 Euro auf 9 Euro, die Pizza Margherita kostet jetzt 8 Euro.

Vor allem die hohen Lebensmittelpreise musste das Restaurant kompensieren. Gestiegene Heiz- und Stromkosten kamen auch noch dazu, dazu die Verpackungen beim Take-away. „Mit der Mehrwertsteuer wollten wir jetzt nicht nochmal teurer werden“, sagt Cifuni, „das wollten wir unseren Gästen nicht antun.“

Negative Reaktionen auf die Preise habe er bislang nicht bekommen. „Wenn die Qualität gut ist, sind die Gäste bereit, das zu zahlen“, meint Cifuni. Warum mal mehr, mal weniger los sei, sei ohnehin schwer zu erklären. „Da kann auch das kalte Wetter dazu beitragen oder die Fasnet“, sagt der Wirt. Und: „Ich bin Geschäftsmann. Abgerechnet wird am Ende des Jahres.“