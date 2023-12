Wie sehen die Tuttlinger ihre Innenstadt? Genau das hat die Stadt jüngst per Umfrage durchleuchtet. Nun liegen die ersten vor. Und: Sie fallen in großen Teilen positiv aus.

Bis Ende Oktober konnte jeder, der wollte, in rund sieben Minuten den Fragebogen zur Tuttlinger Innenstadt beantworten. 667 Personen haben dieses Angebot genutzt.

„Also ein repräsentativer Querschnitt durch die Bevölkerung von Tuttlingen“, weiß Stadtsprecher Arno Specht. Neben Tuttlingern hätten auch viele Besucher aus dem Umland teilgenommen.

Befragte gehen regelmäßig in die Innenstadt

Und was kam raus? „Die Akzeptanz der Innenstadt ist nach wie vor hoch“, so Specht. Heißt: Die Befragten gehen regelmäßig in die Innenstadt - rund die Hälfte mindestens einmal in der Woche.

Die Schließung von C&A ist noch nicht verdaut. Arno Specht

Viele sehen allerdings Defizite im Angebot bei Bekleidungsgeschäften: „Die Schließung von C&A ist noch nicht verdaut“, sagt der Stadtsprecher. Das findet auch Käthe Dallmann.

Die 22-Jährige ist im Schnitt zwei bis drei Mal die Woche in der Innenstadt: „Meistens aber, um die Mittagspause zu verbringen und kleine Besorgungen zu machen.“

Aber: „Mehr Frühstücks- und Einkaufsmöglichkeiten wären toll.“ Was sie hingegen jetzt schon super findet, liegt ein wenig außerhalb der Innenstadt: „Der Honbergsommer. Es ist einfach ein sehr heimeliges Festival.“

Gatronomie ist in Tuttlingen ein Pluspunkt

Was laut Umfrage positiv wahrgenommen wird, ist die Tuttlinger Gastronomie. Rund die Hälfte der Befragten kommen mindestens einmal in der Woche genau deshalb in die Innenstadt. „Vor allem die Cafés werden sehr positiv gewürdigt“, so Specht.

Und auch Jana Baisch findet: „Ich fühle mich in Tuttlingen einfach heimisch, ich wohne schon mein ganzes Leben hier und finde, gerade die Innenstadt hat sich wirklich gut entwickelt“. Sie würde sich allerdings einen größeren Weihnachtsmarkt wünschen.

Es fehlt die regionale Küche

Was vermisst wird, ist eine traditionelle Küche mit regionalen Speisen. Und: „Insbesondere in Richtung Donau wünscht man sich mehr gastronomische Angebote“, ergänzt Specht.

Das kann auch Gustav Renner bestätigen: „So ein uriger Gasthof wäre toll.“ Die hätte es früher in Tuttlingen häufiger gegeben. Er selbst ist mindestens zweimal die Woche in der Innenstadt. „Immer freitags auf dem Markt - und montags meistens auch.“

Parkplatzsuche gestaltet sich schwierig

Auch die Verkehrswende scheint langsam in Tuttlingen angekommen zu sein. Specht: „Von den Befragten war ein erstaunlich hoher Anteil von fast 16 Prozent mit dem Fahrrad in der Innenstadt.“

Wer mit dem Auto kommt, stößt allerdings hin und wieder auf Schwierigkeiten: „Es wäre toll, wenn die Innenstadt besser mit dem Auto zu erreichen wäre, Parkplätze sind wirklich zu wenige vorhanden“, sagt Jana Baisch.

Innenstadt soll aufgewertet werden

Die Stadt hatte die Umfrage erstellt, da Tuttlingen aktuell im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ mehrere Aktionen startet, bei denen die Innenstadt aufgewertet werden soll.

Der wichtigste Baustein davon ist der Donauraum inklusive Weimarstraße. Ein weiterer ist ein neues Einzelhandels- und Gastronomiekonzept - und zu diesem gehört auch die Umfrage.

„Eine Innenstadt attraktiv zu halten, wird immer schwieriger - Handel und Gastro sind leider keine Selbstläufer mehr wie früher“, so Oberbürgermeister Michael Beck in einer Pressemitteilung. Deshalb seien nun die Städte gefragt - „und hierfür brauchen wir solide Daten als Grundlage.“