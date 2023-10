Es ist nicht so, als würde es den Unternehmen nicht gefallen in der Region. Im Gegenteil: Sie loben den hohen Freizeitwert, die Lebensqualität, auch die Anbindung an die Autobahn. Und doch: Bei der Bewertung für den Standort vergeben sie nur Durchschnittsnoten ‐ wenn überhaupt. Woran liegt’s?

IHK gibt Politik die Schuld

Es seien mehrere Faktoren, führt die hiesige IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos bei der Präsentation der aktuellen Standortumfrage der IHK aus. Für die Umfrage haben die Industrie- und Handelskammern Schwarzwald-Baar-Heuberg, Südlicher Oberrhein und Hochrhein-Bodensee ihre Mitglieder befragt. 9000 Unternehmen wurden angeschrieben, 1250 beteiligten sich. Einige Punkte, so das Ergebnis, drücken bei den Firmen besonders: die hohen Kosten für Energie, dass kaum Flächen für Erweiterung zur Verfügung stehen, dass Mitarbeiter schwer zu finden sind und dass Genehmigungen zu lange dauern.

So vergeben sie bei der Standortzufriedenheit, für die Rahmenbedingungen und die Zukunftsfähigkeit im Schnitt nur eine Drei. Schade, meint Hakenjos, das Potenzial wäre höher. Nur: „Viele dieser Leidenspunkte können vor Ort gar nicht gelöst werden. Sie entstehen in Stuttgart, Berlin und Brüssel.“

Spedition: Mehr Wasserstoff, weniger Schiene

Was dahinter steckt? Für Marius Neininger, Geschäftsführer von Bächle Logistics in Villingen-Schwenningen, zu der auch die Spedition Hugger aus Aldingen gehört, setzt die Landesregierung zum Beispiel zu sehr auf den Bahnverkehr. „Die Schiene allein wird das Problem nicht lösen“, meint er. „Wir brauchen Verkehrsträger, die uns wettbewerbsfähig machen.“ Dass in schwieriger wirtschaftlicher Lage 2024 nun die Lkw-Maut erhöht werden soll, ärgert ihn.

Zudem fehlen ihm die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Wasserstoff-Lkws. Bächle gehört zum Konzern der Schweizerischen Post. Einen Wasserstoff-Lkw hat das Unternehmen bereits im Einsatz, er fährt täglich von Deutschland in die Schweiz und zurück. Er würde ihn gern auch für andere Fahrten einsetzen, sagt Neininger, „aber dafür ist die Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland zu schlecht“. Im Kreis Tuttlingen gibt es eine Wasserstoff-Tankstelle in Geisingen, allerdings ist sie nicht für Lastwagen geeignet. „Wir bräuchten 300 bis 400 deutschlandweit, um überhaupt eine Netzabdeckung hinzukriegen“, so Neininger.

Gastronomie will sieben Prozent behalten

In anderen Branchen sind die Sorgenfalten ebenfalls tief. Die Gastronomie treibt der Mehrwertsteuersatz um. In der Pandemie wurde er fürs Essen auf sieben Prozent gesenkt. 2024 soll er wieder auf 19 Prozent steigen ‐ allerdings nur für Speisen, die vor Ort verzehrt werden. Für Essen zum Mitnehmen galt schon vorher der reduzierte Sieben-Prozent-Satz. Ärgerlich für Michael Steiger, Betreiber von Irish Pubs in Tuttlingen und Schwenningen. „Wir brauchen die gleiche Steuer für Essen, egal wo es zubereitet oder verkauft wird“, fordert er.

Oder im Einzelhandel: Thomas Weisser vom Haus der 1000 Uhren in Triberg würde gern einfacher ausländische Arbeitskräfte anheuern können oder flexiblere Öffnungszeiten anbieten, auch am Samstag und Sonntag. Dazu bräuchte es bessere Rahmenbedingungen von der Politik und das Zugeständnis, Unternehmen mehr Eigenverantwortung zu überlassen, fordert er. Dazu müsse sich aber auch die eigene Branche bewegen: „Wir halten mit tausend Argumenten am Status Quo fest“, kritisiert er. „Wenn wir aus unserer Komfortzone raus müssen, rufen wir sofort nach Papa Staat.“

Sieben Kernforderungen an Politik

Die IHK nimmt die Standortumfrage zum Anlass, mit Positionspapieren auf die Politik zuzugehen. Die sieben Kernforderungen: weniger Papierkram, konsequentes Digitalisieren, Marktwirtschaft statt Planwirtschaft, Partnerschaften strategisch sichern, Deutschland-Tempo ausweiten, Steuerbelastung ausgleichen und Politik „vom Kunden“ denken.