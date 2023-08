Ende August vor 20 Jahren, da ging die Party gerade ins letzte Drittel. Der ganze Sommer 2003 stand in Tuttlingen im Zeichen der „Trilogie: Park, Stadt, Fluss“, einer kleinen Gartenschau. Ohne sie wäre der Donaupark nicht das, was er heute ist. Doch wie kam es eigentlich dazu?

Für Michael Hensch, Leiter der städtischen Umwelt– und Grünplanung, beginnt das Projekt eigentlich schon, als er 1991 als Umweltbeauftragter zur Stadt Tuttlingen kommt. Als Landschaftsarchitekt ist es ihm ein Anliegen, den Bereich am Fluss für Freizeit und Naherholung zu nutzen.

Deshalb zögern er und der damalige Oberbürgermeister Heinz–Jürgen Koloczek nicht lang, als das Land 1996 das Programm „Natur in Stadt und Land“ ausschreibt — der Vorläufer der „Kleinen Gartenschauen“.

Eine Million D–Mark Förderung

Hensch verfasst die Bewerbung, 1997 bekommt die Stadt den Zuschlag — muss ihn sich allerdings mit der Gemeinde Nordheim teilen. Eine Million D–Mark Förderung erhält Tuttlingen. Kombiniert mit städtischem Geld beträgt das Investitionsbudget schließlich drei Millionen Euro, weitere 1,3 Millionen Euro für Veranstaltungen. Hensch übernimmt die Projektleitung. Große Sprünge, das ist schnell klar, kann man damit nicht machen. Zum Vergleich: Balingen hat für die Gartenschau 2023 gut 20 Millionen Euro investiert.

Dennoch: Gemäß den Plänen des Büros Senner aus Überlingen beginnt sich das Tuttlinger Donauufer ab 2000 zu wandeln. Die Bootslände an der Scala–Brücke entsteht in Zusammenarbeit mit dem Heimatforum, erst mit provisorischem Kiosk, später mit dem „Golem“, bis heute feste Sommergastronomie.

Aufnahme vom 17.7.2003: die Bootslände mit Fontäne bei der Groß´ Bruck auf der Donau. 3000 Euro jährlich, so die Berechnungen damals, würde es kosten, sie nach der Trilogie 2003 zu behalten. Inzwischen kann sie aufgrund des niedrigen Wasserstands nicht mehr sprudeln. (Foto: Georg Huber )

100 Parkplätze fallen weg

Mit dem Parkplatz unterhalb der Stuttgarter Straße geht es weiter. „Die Autos standen damals fast mit der Schnauze im Wasser“, sagt Hensch. Der Donauradweg führte zwischen parkenden Autos hindurch.

„Am Festplatz musste man den Radfahrern immer erklären, wie es weiter geht“, erinnert er sich. Ein durchgehender Rad– und Fußweg soll deshalb her, mehr Grün und ein neuer Wohnmobilstellplatz, zudem wird der Birkenhain angelegt.

Der Festplatz kurz vor dem Umbau: Das letzte Parkfeld auf dem Festplatz war für Autofahrer bald tabu, eine Rasenfläche wurde angelegt. Dorthin kam der Birkenhain und der neue Wohnmobilstellplatz. (Foto: Waltraud Klee )

Eine Tankstelle und 100 Parkplätze fallen dafür weg, bei Autofahrern kommt das nicht gut an. Im Nachhinein habe sich gezeigt: „Es reicht immer noch“, ist Hensch überzeugt.

Blick auf den Donauspitz: So sah der Parkplatz nach seinem Umbau für die Trilogie 2003 aus. Neu auch der geteerte Rad- und Fußweg. (Foto: Waltraud Klee )

Das Herzstück der Gartenschau liegt aber noch weiter westlich. Schon lange vor 2003 gibt es Sport– und Freizeitanlagen im Umläufle: Fußball– und Basketballplätze, eine Laufbahn, ein Spielplatz, eine Minigolfanlage. Das Donauufer allerdings ist komplett zugewachsen, fast verwildert. Zudem verläuft dort ein Hochwasserdamm.

Bäume und Sträucher müssen weichen

Wie also macht man die Donau „sichtbar“, fragen sich die Planer. „Es war eine Gartenschau, bei der wir mehr Bäume und Sträucher gefällt als gepflanzt haben“, sagt Hensch.

Mit Vertretern von Naturschutzverbänden läuft er das Ufer ab. „Wir haben uns angeschaut, was weg kann und dann um die bestehenden Bäume herum geplant“, erklärt er.

Arbeiten an der "Trilogie 2003" auf der großen Wiese unterhalb der Minigolf-Anlage. Die Verlegung des Hochwasserdamms gab den Blick auf die Donau frei. Etliche Kunstobjekte sind dort erhalten geblieben. (Foto: Christian Schmieder )

Und noch etwas anderes gibt es, um das herumgeplant werden muss: eine Gasleitung, die parallel zur Donau verläuft. „Wenn wir die Leitung verlegt hätten, wäre unser Budget erschöpft gewesen“, sagt Hensch.

Also bleibt die Leitung, wo sie ist. Einzig einen Knick im Verlauf können die Planer ausnutzen. Dort, etwa auf Höhe der Wilhelmschule, ist der Fluss heute zugänglich, überwacht von einer hölzernen Nietzsche–Statue.

Große Wiese mit Inline–Strecke rundherum

Darüber hinaus wird der Hochwasserdamm nach hinten verlegt. Er verläuft in einem Halbrund nun so, dass die höhergelegene Ginkgo–Terrasse die Aussicht bis zur Donau ermöglicht — einen „Aha–Effekt“ nennen die Planer das. Auf der tiefer gelegenen Wiese entsteht eine Hängematten–Insel und Kunst, die auch nach der Gartenschau erhalten bleibt, zum Beispiel die namenlose Skulptur mit Mantel und Hut.

Tuttlingen 30. 06.2003; Luftbild von der Trilogie 2003. Das Bild zeigt links den Skaterpark und rechts den neuen Kinderspielplatz. (Foto: Gerhard Plessing )

Weiter oben lässt die Stadt einen Skatepark bauen und einen neuen Spielplatz anlegen, dazu öffentliche Toiletten. Rund um das Gelände teert sie einen Weg, auch gedacht als Inline–Strecke.

Alle wünschen sich eine Gastronomie

Ergänzt werden soll das Ganze mit einer dauerhaften Gastronomie. „Wir hatten zwei Brauereien, die um den Betrieb verhandelten, und auch schon eine potenzielle Pächterin“, erzählt Hensch. „Es war alles durchgeplant und finanziert.“

Doch dann, einen Tag bevor der Bau öffentlich ausgeschrieben werden soll, sagt die Wirtin ab. Es ist ein Freitagnachmittag, Hensch erinnert sich noch gut. Er beratschlagt sich mit dem OB, am Ende begraben sie das Projekt.

Das Modell der künftigen Gastronomie zeigt den Anbau an die bestehenden Gebäude. Umgesetzt wurden die Pläne aber nie, die Pächterin zog zurück. (Foto: Heinrich Sauerborn )

„Schade, dass wir es damals nicht gemacht haben“, sagt Hensch heute rückblickend. Stattdessen entsteht ein temporärer Biergarten und ein Kiosk in einem Container, der auch in den Folgejahren noch genutzt wird, zuletzt durch die „Kischte“ und den „Hopfengarten“.

Skatepark ist altersschwach

Der Bereich um den Skatepark ist heute täglich Treffpunkt für Skater, Rollerfahrer und Radfahrer, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen. Doch gerade die Skateanlage ist in die Jahre gekommen. Etwa 300.000 Euro hat der Bau gekostet. Das knappe Budget habe zu Kompromissen geführt, sagt Hensch. Statt den gesamten Platz aus Beton zu bauen, wurde er stellenweise asphaltiert.

Und das mache sich nach 20 Jahren bemerkbar, bemängeln die Skateboarder Sascha Huber, Marius Knappe und Ronny Stump. Die Übergänge zwischen Asphalt und Beton seien abgefahren, die Lücken würden immer größer. „Für große Räder wie beim BMX ist das nicht so schlimm, aber mit kleinen wie am Skateboard bleibt man schnell hängen“, erklärt Huber.

Drei Tuttlinger Skateboarder, die schon lange dabei sind: Sascha Huber, Marius Knappe und Ronny Stump (von links). (Foto: Dorothea Hecht )

Noch ist kein Geld eingeplant

Zwar sei der Park immer wieder geflickt worden, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Dass er in den nächsten drei bis vier Jahren saniert oder neu gebaut werden müsse, sei aber klar. Was möglich sei, müsse ein Planer prüfen, so Specht.

Da der Haushalt 2024 „schwierig“ werde, sei aber da noch kein Geld eingeplant. Die Wünsche der Skater für einen Neubau sind klar: „Eine Ebene, glatter Belag, kleine Obstacles“, fasst Knappe es zusammen.

Die drei kennen den Park zum Teil seit seinem ersten Tag. Auch bei den Planungen durfte er sich einbringen, erinnert sich Huber. Dass überhaupt so eine Anlage in Tuttlingen gebaut werden sollte, begeisterte ihn sehr, damals war er Inline–Skater. Das Ergebnis ernüchterte ihn dann: „Die Anlage ist zwar groß, aber für Anfänger eigentlich nicht geeignet.“

Die Planer seien übers Ziel hinausgeschossen, finden auch die anderen beiden Skateboarder. Zum Beispiel die Curbs, rechteckige Hindernisse zum Überspringen: Sie lassen sich nur über eine Rampe anfahren. „Da braucht es viel Übung, um das hinzukriegen“, meint Stump.

Projekt wirkt lange nach

Dennoch ist die Anlage ebenso wie viele andere im Donaupark stark frequentiert — und genau das freut den Projektleiter von damals noch heute. „Ich hab kein anderes Projekt gemacht, das so lange nachwirkt in der Bürgerschaft“, meint er.

Immer noch werde er darauf angesprochen. Auch Vereine und Bürger seien damals früh in die Planung einbezogen worden, die Gartenschau habe viel Bleibendes hinterlassen.

Tuttlingen 13.06.2003; Hängematten zwischen aufgestellten Baumstämmen laden dazu ein, sich auszuruhen. Teilweise hingen sie dauerhaft, teilweise konnten sie im Biergarten ausgeliehen werden. (Foto: Ludger Möllers )

Andere Elemente waren temporär, Blumen– und Grüninstallationen wie schwimmende Gärten, bepflanzt von Donauanrainerstädten zum Beispiel. Anders als bei anderen Gartenschauen war der Eintritt frei, abgesehen von Veranstaltungen in einem „Glashaus“ auf dem Festplatz — alle sollen etwas von den neuen Anlagen haben.

Uferraum muss bald umgebaut werden

Doch haben sie auch in Zukunft Bestand? Aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union muss die Donau in Tuttlingen abgestaut werden. Das zieht einen Umbau des Uferraums nach sich.

Das Umläufle direkt wäre wohl nicht betroffen, aber die Bereiche vom Birkenhain bis hin zur Scala–Brücke. Für Hensch ist klar: Die Gasleitung, die momentan noch parallel zur Donau verläuft, müsste verlegt werden. Nur so könnte man die teils steilen Ufer abflachen.

Abstau im Sommer: Diese Skizze legte ein Büro 2021 vor. Der Blick geht vom Sängersteg Richtung Innenstadt (rechts die Weimarstraße), so könnte es bei einem Abstau der Donau im Sommer aussehen. (Foto: Skizzen/Grafiken: Dreiseitl/Geitz/Stadt Tuttlingen )

Was ihn ärgert: Schon 2003 gab es die Richtlinie. „Hätte uns damals schon jemand darauf aufmerksam gemacht, hätten wir ganz anders geplant.“

Momentan läuft eine Bürgerbeteiligung. Daraus möchte die Stadt Ideen mitnehmen und später Planer konkrete Vorschläge erarbeiten lassen. Parallel plant das Land die Umgestaltung der begradigten Donau im Koppenland und Richtung SHW.