Fahrten zu Spieltagen und Wettkämpfen, Anreise in die Berge, dazu die Frage der Ernährung und des Übernachtungsortes: Welchen ökologischen Fußabdruck hinterlassen Vereine bei ihren Aktivitäten? Im Deutschen Alpenverein (DAV) wird seit fast zwei Jahren auf die Klimabilanz geschaut.

Die Sektion Tuttlingen hat jüngst ihre Auswertung für das Jahr 2022 erhalten. Darüber, wie die Ergebnisse ausgefallen sind und was das Ganze überhaupt soll, spricht Redakteurin Sabine Krauss im Interview mit Kira Donderer, Klimaschutzkoordinatorin des DAV Tuttlingen.

Frau Donderer, zunächst einmal zu Ihrer Funktion: Was genau ist eine Klimaschutzkoordinatorin?

Der Beiratsposten der Klimaschutzkoordinatorin oder des Klimaschutzkoordinators wurde 2022 bundesweit neu im DAV geschaffen. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, ab 2030 klimaneutral zu agieren. Dazu gibt es nun in jeder Sektion mindestens eine Person, die hilft, die Ziele vor Ort umzusetzen. Um zu sehen, wo wir gerade stehen, erfassen wir seit 2022 möglichst genau die Emissionen, die durch sämtliche Gruppenaktivitäten, Kurse, Touren und Ausflüge verursacht werden.

Jede Vereinsaktivität wird erfasst? Wie kann man sich das praktisch vorstellen?

Eigentlich ist es ganz einfach: Nach jeder Unternehmung füllt der Tourenorganisator einen kurzen Fragebogen aus. Wie viele Kilometer wurden dabei mit welchen Verkehrsmitteln zurückgelegt, wie viele Teilnehmer waren es und wie hoch war der Anteil an Fleischgerichten und vegetarischer Kost. Diese Daten werden gesammelt und ein Mal pro Jahr an die Hauptsektion nach München übermittelt, die die Auswertung vornimmt. Das geschieht auf der Basis von Mittelwerten, die im Vorfeld ausgearbeitet wurden.

Kira Donderer ist seit 2022 Klimaschutzkoordinatorin in der Sektion Tuttlingen des Deutschen Alpenvereins. Der Tuttlinger Verein ist derzeit rund 2100 Mitglieder stark. (Foto: privat )

Warum macht ein Verein das?

Dass wir nur eine Erde haben, muss man nicht extra erklären. Wir haben die Möglichkeit aktiv dafür zu sorgen, dass unser wunderschöner Planet auch unsere Kinder und Enkel und Urenkel mit so vielen tollen Erlebnissen und Bergwanderungen beschenkt, wie wir sie schon seit so vielen Jahren erleben dürfen. Daher sehen wir den Klimaschutz als unser Privileg und gleichzeitig als unsere Pflicht.

Im DAV lautet das Motto „Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren“ ‐ also zuerst die Vermeidung von Emissionen, die nicht notwendig sind, und dann das Reduzieren der Emissionen bei notwendigen Tätigkeiten, wie beispielsweise die Ausübung des Bergsports.

Am Effektivsten wäre es aber, wenn man erst gar nicht in die Berge fahren, sondern daheim bleiben würde ...

Ja, natürlich. Aber es geht nicht darum, nichts mehr zu unternehmen. Es geht darum, einen bewussten Umgang mit den Auswirkungen des eigenen Tuns zu pflegen und sich Stück für Stück umzustellen. Angefangen bei der Tourenauswahl: Man muss zum Beispiel bei begrenzter Zeit nicht immer in die Alpen fahren, sondern kann auch mal im Donautal klettern oder wandern gehen. Dann ist es grundsätzlich besser, statt vielen Ein-Tagestouren lieber weniger Mehrtagestouren zu unternehmen. Und uns steht eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung, neue Streckentouren zu gehen statt Rundtouren, wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen.

Okay, und wie sieht es mit den Tuttlinger Ergebnissen nun aus?

Wir hatten im Jahr 2022 insgesamt knapp 80 Angebote, die in unsere Bilanzierung mit eingeflossen sind. Unser Verein hat im vergangenen Jahr durch seine Aktivitäten rund 27,37 Tonnen CO₂-Äquivalente ausgestoßen.

Kurz zur Erklärung: Auch andere Gase spielen natürlich eine Rolle, vor allem Methan, das zum Beispiel von Kühen ausgestoßen wird. Damit aber die Einflüsse der verschiedenen Gase auf das Klima zusammengefasst werden können, wird alles in CO₂-Äquivalente umgerechnet. Deshalb ist beim Thema Emissionen auch oft nur von CO₂ die Rede, obwohl eigentlich alle Treibhausgase gemeint sind. Die Tuttlinger Ergebnisse haben mich dann aber doch etwas überrascht.

Warum waren Sie überrascht?

Ich habe erwartet, dass bei uns Tuttlingern vor allem die Mobilität ins Gewicht fallen ‐ schließlich fährt man für eine Bergtour oft zunächst drei Stunden mit dem Auto. Doch auf den Bereich der Mobilität entfallen nur 7,53 Tonnen CO₂. Vermutlich zahlt sich hier aus, dass wir immer darauf schauen, die Autos vollzumachen oder mit Sieben- oder Neunsitzern zu fahren. Der größte Bereich macht bei uns die Verpflegung aus, die auf 11,75 Tonnen CO₂-Äquivalent kommt. Auf Übernachtungen entfallen 6,94 Tonnen.

Aber essen muss schließlich jeder ...

Das ist korrekt. Hinsichtlich der Ernährung wird für die CO₂-Bilanzierung jedoch unterschiedlich gewertet, ob man Fleischgerichte isst oder sich vegetarisch/vegan ernährt. Warum, ist ganz simpel: Betrachtet man die Nahrungskette Pflanze ‐ Tier ‐ Mensch, sieht man, dass bei der Ernährung der Umweg über das Tier mindestens ein zehnfaches der Ressourcen verbraucht werden als die rein pflanzliche Ernährung. Es ist also durchaus ein Unterschied, ob ich mich vegetarisch oder mit Fleisch ernähre.

Wie kommt es bei Ihnen im Verein denn an, wenn sogar angegeben werden muss, was man bei seiner Bergtour gegessen hat? Geht das nicht zu weit?

Gerade in puncto Ernährung gab es am Anfang tatsächlich manch eine kleine Diskussion oder Rückfrage. Inzwischen wird die Bilanzierung aber gut angenommen, weil es alle prinzipiell gut finden, dass ihr Verein sich für den Klimaschutz engagiert. Außerdem ist es ein Zugewinn an Wissen über den Ist-Zustand ‐ und nun dürfen wir schauen, wie wir an unseren Emissionen effektiv etwas verändern können.