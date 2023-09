Nach drei Jahren kommissarischer Schulleitung ist Georg Unland nun „richtiger“ Rektor der Albert–Schweitzer–Schule geworden. Bewerben konnte er sich erst, nachdem eine Lösung für ein Problem gefunden wurde, das auch sein privates Leben betrifft.

Zehn Jahre ist es her, dass sich Georg Unland von der Achert–Schule Rottweil an die Albert–Schweitzer–Schule versetzen ließ. Auslöser dafür war, dass es die Familie zurück in die Heimat zog — Unlands Frau ist gebürtige Mühlheimerin. An Tuttlingens sonderpädagogischem Bildungs– und Beratungszentrum arbeitete der 44–Jährige zunächst mehrere Jahre lang als normaler Lehrer, übernahm aber bald Sonderfunktionen wie etwa das Aufstellen der Stundenpläne.

Zwei Schulleiter in zehn Jahren erlebt

Nacheinander erlebte er zwei Vorgesetzte: Im Sommer 2016 ging Rektor Karl–Heinz Baar in den Ruhestand und Heike Zwick übernahm. Im Juli 2020 erkrankte sie jedoch und schied aus ihrer Position aus. Georg Unland, inzwischen bereits Konrektor, übernahm notgedrungen die Vertretung.

Empfohlene Artikel Rektorenstelle Rektorenstellen werden zeitnah neu besetzt q Tuttlingen

„Ich bin quasi hineingestolpert“, erzählt er schmunzelnd, dass er anfangs gar nicht vorgehabt hätte, einmal Schulleiter zu werden. „Anfangs war ich unerfahren, habe aber zum Glück viel Unterstützung durchs Schulamt bekommen.“ Bald stellte er fest: Das Leiten der Schule mit derzeit rund 90 Schülern machte ihm Spaß. „Es ist viel schöner, als ich noch vor ein paar Jahren gedacht habe.“

Er hätte sich schon längst beworben

Wäre es nach ihm gegangen, hätte er sich schon früher auf die Stelle als Rektor beworben. „Die Aufgaben habe ich ja sowieso erledigt“, sagt er. Doch: Auch seine Frau unterrichtete an der gleichen Schule — und zwar als ausgebildete Sonderpädagogin, die seit Jahren ohnehin Mangelware sind.

Sonderpädagogik wird zwar schon studiert, aber hierher in den ländlichen Raum wollen nur wenige. Georg Unland

Als Rektor wäre er ihr gegenüber weisungsbefugt geworden und beispielsweise auch für ihre dienstlichen Beurteilungen zuständig. Die Rechtsabteilung im Kultusministerium habe die diesbezügliche Anfrage, die Unland und das Schulamt Konstanz nach Stuttgart richteten, mit einem deutlichen „Nein“ abgelehnt, berichtet der 44–Jährige.

Während des vergangenen Schuljahrs wurde dann doch eine Lösung gefunden: Unlands Frau wechselte zur Johann–Peter–Hebel–Schule und untersteht künftig dem dortigen Rektor Johannes Tirpak. Ein paar ihrer Stunden kann sie jedoch weiterhin an der Albert–Schweitzer–Schule verbringen. „Sie hat den Bereich der Frühförderung unter sich“, erklärt Georg Unland.

Acht von 20 haben die richtige Ausbildung

Von 20 Lehrerinnen und Lehrer, die derzeit an der Albert–Schweitzer–Schule unterrichten, haben nur acht eine Ausbildung zum Sonderpädagogen. „Sonderpädagogik wird zwar schon studiert, aber hierher in den ländlichen Raum wollen nur wenige“, ist Unlands Erfahrung. Jedes Jahr darf er ein oder zwei Stellen direkt ausschreiben — doch keine einzige Bewerbung sei bislang eingegangen.

Einige Schulleiter–Fortbildungen habe ich nun auch.

Umso mehr freut er sich, dass die Schule ab Februar eine Referendarin bekommen wird — etwas, das es in den vergangenen Jahren ebenfalls nicht gab.

Schüler mit und ohne Förderbedarf in einer Klasse

Es sind nicht nur die Schüler in der Albert–Schweitzer–Schule, die von ihm und seinem Team unterrichtet werden. An mehreren Schulen gibt es zudem Inklusionskinder. Sie besuchen normale Klassen und werden stundenweise von den Lehrkräften der Albert–Schweitzer–Schule mitbetreut.

Ob Eltern von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf den Weg der Inklusion wählen oder ihr Kind direkt in die Albert–Schweitzer–Schule schicken, obliegt letztendlich bei ihnen. „Es besteht das Recht auf beides“, betont der Schulleiter. Beide Varianten hätten Vor– und Nachteile und müssten immer individuell mit Eltern und Lehrern besprochen werden.

Noch einmal einen neuen Stundenplan machen

Langweilig wird es dem neuen Rektor derzeit auf jeden Fall nicht. Nachdem zum Schuljahresbeginn plötzlich weitere Förderschüler für die erste Klasse aufgetaucht waren, musste er in den vergangenen Tagen noch einmal neue Klasseneinteilungen und Stundenpläne machen.

Zusätzlich zu den Schulleitungsaufgaben kommen für ihn seine eigenen zehn Unterrichtsstunden, von denen er fünf bei den Inklusionskindern an der Grund– und Gemeinschaftsschule Obere Donau in Fridingen verbringt. „Und einige Schulleiter–Fortbildungen habe ich nun auch“, so der 44–Jährige.

Seine Strategie, um vor lauter Arbeit nicht unterzugehen: Ab 17 Uhr schaltet sich sein Diensthandy automatisch auf lautlos und statt Arbeit in die Abendstunden zu vertagen, muss die Beantwortung der ein oder anderen Mail auch mal auf den nächsten Morgen warten.