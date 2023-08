Sie fahren nach Mailand, Barcelona und Innsbruck: Egal ob es ein Auswärts– oder ein Heimspiel ist — immer, wenn die Stuttgart Surge spielen, sind Caro und Jens Meier mit dabei. Seit längerem ist das Tuttlinger Ehepaar begeisterter Fan des American Football. Unser Mitarbeiter Maximilian Duczmal hat mit ihnen darüber gesprochen, woher diese Leidenschaft stammt und was sie bei ihren Reisen durch Europa alles erleben.

Wie sind Sie zum American Football gekommen?

Jens Meier: Wir sind schon lange Football–begeistert. Ich habe meine Frau damals damit angesteckt. Ich schaute jeden Sonntag die Spiele der NFL an — das ist die amerikanische Profifootball-Liga. Nachdem meine Frau immer öfter mit schaute und die Regeln verstanden hatte, machte das gemeinsame Schauen immer mehr Spaß.

Caro Meier: Nach einer Weile merkte ich, dass dieser Sport viel mehr ist als nur starke Männer, die gegeneinander krachen. Da gehört viel mehr dazu. Das taktische Verständnis und der Zusammenhalt der Mannschaften habe ich so noch nicht gesehen. Es wurde für mich mit der Zeit sehr viel interessanter als Fußball.

Wie kommt es, dass Sie ausgerechnet Fans der Stuttgart Surge sind?

Jens Meier: Als wir mitbekommen haben, dass es eine neue Liga in Europa geben wird und dass Stuttgart eine Franchise (Mannschaft) stellen soll, waren wir sofort Feuer und Flamme. Wir sind dann dem neu gegründeten, erster offiziellen Fanclub, dem Surge OFC United, beigetreten. Über die Zeit merkte man, dass die Liga große Ziele hat und sehr professionell ist. Wir sind dann mit dem Fanclub ein paar Mal zum Training der Surge gefahren, um die Verantwortlichen und die Spieler kennenzulernen. Es hat alles gepasst.

Was gefällt Ihnen besonders am American Football?

Caro Meier: Es ist in erster Linie familiär. Wir waren früher auch oft beim Eishockey oder Fußball, dort ist die Atmosphäre im Stadion ziemlich gemein. Man brüllt herum und schimpft gegen den Gegner. Das ist beim Football anders. Hier herrscht ein Miteinander. Vor, während und nach dem Spiel feiert man mit den Auswärtsfans zusammen. Man hat den Spaß mit– und nicht gegeneinander. Das finde ich ganz toll. Es heißt nicht umsonst, Football ist Family.

Jens Meier: Außerdem ist im Football immer alles möglich. Egal wie der Spielstand aussieht, jeder Spielzug fängt von neu an. Wenn es im Fußball zur Halbzeit 4:0 steht, ist das Spiel eigentlich schon gelaufen. Das ist im Football nicht so. Hier ist so gut wie zu jeder Zeit, alles möglich.

Wie sieht ein typischer Heimspieltag der Stuttgart Surge aus?

Jens Meier: Bei den Heimspielen treffen wir uns etwa vier Stunden vor Spielbeginn vor dem Gazi–Stadion auf der Waldau auf dem Parkplatz zum sogenannten Tailgating. Wer möchte, bringt etwas zum Essen oder trinken mit. Jeder Fan ist willkommen, dazu zustehen. Es wird geredet, gespielt und gelacht. Dann geht es mit viel Krach ins Stadion und wir sorgen für mächtig Stimmung. Anschließend verbringen wir noch Zeit mit den gegnerischen Fans und unseren Spielern. Diese kennen uns inzwischen gut und es ist jedes Mal sehr lustig.

Die Stuttgart Surge haben oft einen langen Weg zu den Auswärtsspielen. Sind Sie immer mit dabei?

Caro Meier: Ja. Letzte Saison fuhren wir bis nach Frankfurt, Innsbruck oder Barcelona. Die Surge hatte letzte Saison eine schwierige Zeit. Wir haben jedes der zwölf Spiele verloren und zum Teil sind auf die Auswärtsspiele nur an die fünf Mitglieder des Fanclubs mitgefahren. Das hat sich zum Glück geändert. Inzwischen haben wir über 100 aktive Mitglieder. Davon kommen einige auch aus Tuttlingen, Immendingen oder Rottweil. In der aktuell laufenden Saison sind die Surge noch ungeschlagen. Wir bekommen regelmäßig neue Mitglieder für den Fanclub.

Die Saison dauert von Juni bis August. Wie vereinbaren Sie das alles zeitlich mit ihrer Arbeit?

Jens Meier: Die Auswärtsspiele sind dieses Jahr unser Urlaub. Wenn wir auf ein Spiel reisen, hängen wir immer noch ein paar Tage dran, um uns die Städte anzuschauen. So haben wir dieses Jahr schon Paris, München und Mailand erkunden können. Unter anderem stehen noch Innsbruck und Barcelona auf dem Plan. Unsere Kinder kommen zu den meisten Spielen mit und sind genauso große Fans wie wir — für uns lautet es also tatsächlich Football is family.

Warum sollten sich mehr Menschen American Football anschauen?

Caro Meier: Der Ruf, den Football hat, ist viel schlechter als dass der Sport es verdient hat. Viele sehen nur zwei Gruppen von Männern, die ineinander rennen und sich gegenseitig weh tun. Das ging mir anfangs genauso. Wenn man sich aber lediglich mit den wenigen Grundregeln auseinandersetzt, merkt man schnell, dass da viel mehr dahinter steckt und es ein sehr intelligenter und auf Taktik basierender Sport ist.

Jens Meier: Außerdem empfehle ich ein Familienevent daraus zu machen. Ein Spiel dauert im Schnitt etwa drei Stunden. Ob im Familienblock im Stadion oder beim Fanclub im Block B, jeder kommt auf seine Kosten. Beim Football geht es auch um das rund um das Spiel herum, angefangen beim Tailgating. Die groben Regeln bekommt man immer schnell mit und die Stimmung reißt einfach jeden mit. Im Stadion wird ständig etwas für Neueinsteiger erklärt und somit bekommt man ausreichend Informationen. Die Preise für die Tickets sind nicht übertrieben, ein Stehplatz kostet zum Beispiel 19 Euro.